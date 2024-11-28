مواقيت الصلاة اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 في المحافظات.. لا تفوت صلاتك

مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة تعد الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي من العبادات العظيمة التي فرضت من قبل الله على المسلمين، لتكون الرابط الأساسي بينهم وبين خالقهم، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ضمن الأساسيات التي يقوم عليها الدين بقوله:"بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً".

فرضت الصلاة على المسلمين خلال رحلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة النبوية، لتكون عبادة يومية تؤدى خمس مرات في أوقات محددة، وهي ضرورية على كل مسلم بالغ عاقل، مع استثناء النساء خلال فترات الحيض والنفاس، كما أن لها مكانة عظيمة في الإسلام، فهي أول ما يُسأل عنه الإنسان يوم القيامة، حيث قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم:"أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله"، وقد جاء ذكرها كثيرًا في القرآن الكريم، حيث يقول الله تعالى:قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ.

ويرصد موقع الموجز مواقيت الصلاة اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:00 ص

وقت صلاة الظهر 11:44ص

وقت صلاة العصر 36: 2 م

وقت صلاة المغرب 4:56 م

وقت صلاة العشاء 6:17 م



مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:06 ص

وقت صلاة الظهر 11:48ص

وقت صلاة العصر 2:39 م

وقت صلاة المغرب 4:58م

وقت صلاة العشاء 6:21 م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:57 ص

وقت صلاة الظهر 11:40ص

وقت صلاة العصر 2:31 م

وقت صلاة المغرب 4:51 م

وقت صلاة العشاء 6:13م

مواقيت الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:46 ص

وقت صلاة الظهر 11:31ص

وقت صلاة العصر 2:28 م

وقت صلاة المغرب 4:49م

وقت صلاة العشاء 6:08م

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:48 ص

وقت صلاة الظهر 11:38ص

وقت صلاة العصر 39: 2 م

وقت صلاة المغرب 5:01 م

وقت صلاة العشاء 6:17 م

مواقيت الصلاة



ترك الصلاة

وإهمال الصلاة يُعد من الذنوب العظيمة، وقد حذر الإسلام من التهاون في أدائها، كما شددت النصوص الشرعية على خطورة تركها، وأكد القرآن الكريم على ضرورة الالتزام بها، كما في قوله تعالى:﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾،وهي ليست مجرد فرض يؤديه المسلم، لكنها وسيلة تطهير للروح وراحة للنفس، وسبيل لتحقيق النجاح في الدنيا والآخرة، كما أنها العبادة التي تجعل الإنسان قريبًا من ربه، وتمنحه السكينة والرضا.

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