هل يجوز قول آمين أثناء الصلاة عند المرور بآية دعاء؟.. الإفتاء يوضح

التأمين في الصلاة.. تعد الصلاة من أعظم عبادات المسلم وأساسياتها، وفيها يتوجه المؤمن إلى الله تعالى بخضوع واعتراف بعظمته. ولكن قد يواجه المسلم أثناء الصلاة بعض الحالات التي تثير تساؤلات فقهية، منها السؤال حول ما إذا كان يجوز التأمين (قول "آمين") أثناء الصلاة عندما يمر المصلي بآية تحتوي على دعاء.

يتساءل العديد من المسلمين عن حكم التأمين في الصلاة ، خاصة عندما يقرأ الإمام أو يقرأ المصلي نفسه آية من القرآن الكريم يتضمن فيها دعاءً، مثل دعاء: "رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا"، فهل يجوز للمصلي أن يؤمن في هذه الحالة؟، وفى هذا السياق يقدم موقع الموجز فى التقرير التالي كافة التفاصيل المتعلقة عن السؤال، حكم التأمين عند المرور بآية دعاء في الصلاة ، وكيف ردت دار الافتاء المصرية عن هذا السؤال.

التأمين في الصلاة

حكم التأمين عند المرور بآية دعاء في الصلاة

أوضحت دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا للمصلي التأمين عند المرور بآية تحتوي على دعاء، ويجوز له أن يسأل عند المرور بآية رحمة، ويتعوذ عند المرور بآية عذاب، استنادًا إلى فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا جائز سواء في صلاة النافلة باتفاق الفقهاء، أو في صلاة الفريضة وفقًا لما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، سواء كان المصلي إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا، ويشترط في ذلك مراعاة الأدب المشروع في الدعاء، وألا يؤدي ذلك إلى منافاة الخشوع أو الانشغال عن تدبر معاني القرآن.

حكم أداء الصلاة قبل دخول وقتها

أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية أنه لا يجوز للمسلم أن يؤدي صلاة العشاء أو أي صلاة أخرى قبل دخول وقتها، حتى وإن لم يكن له عذر، فالصلاة لا تجب إلا بعد دخول الوقت المحدد لها، وشرط صحتها هو التأكد من أن الوقت قد حان. وبالتالي، لا يجوز أداء صلاة العشاء قبل الموعد المحدد لها، بما في ذلك الصلاة قبل الموعد بربع ساعة.

التأمين في الصلاة

وفي ذات السياق، أجاب الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، على سؤال يتعلق بأداء الصلاة قبل موعدها بسبب السفر أو العمل، موضحًا أنه يجوز للمسافر الذي تتوافر فيه شروط السفر جمع صلاتي الظهر والعصر معًا وقصرهما، وكذلك جمع المغرب والعشاء مع قصر العشاء.

وأشار "وسام" في فيديو بث مباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية على فيس بوك، إلى أنه لا يجوز أداء الصلاة قبل دخول وقتها المحدد، والذي يُعلن عنه بالأذان، ولكن يمكن للمسافر جمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء في وقت واحد، سواء كان ذلك جمع تقديم أو جمع تأخير.

التأمين في الصلاة

وأوضح أن جمع التقديم يكون بأداء صلاة العصر بعد الظهر في وقت الظهر، وصلاة العشاء بعد المغرب في وقت المغرب، أما جمع التأخير فيكون بأداء صلاة الظهر قبل العصر في وقت العصر، وصلاة المغرب مع العشاء في وقت العشاء.

وفي نهاية حديثه، أشار أمين الفتوى إلى أنه في حالة عجز أي شخص، سواء كان فتاة جامعية، امرأة، أو أي فرد آخر، عن أداء الصلاة في وقتها بسبب ظروف مثل عدم وجود مكان للصلاة أو أي سبب آخر، فيجوز له قضاء الصلاة بعد ذلك.

التأمين في الصلاة

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