حكم قراءة القرآن من الهاتف المحمول أثناء الصلاة.. الافتاء تجيب

قراءة القرآن من الهاتف المحمول أثناء الصلاة.. في ظل التطور التكنولوجي واستخدام الهواتف المحمولة بشكل واسع، يتساءل كثير من الناس عن حكم قراءة القرآن من الهاتف المحمول أثناء الصلاة.

ويتساءل الكثيرون عن حكم قراءة القرآن من الهاتف المحمول أثناء الصلاة ، خاصة مع انتشار استخدام الهواتف الذكية التي تسهل الوصول إلى نصوص القرآن الكريم. وفي هذا السياق، يقدم موقع الموجز في التقرير التالي توضيح دار الافتاء بشأن حكم قراءة القرآن من الهاتف المحمول أثناء الصلاة.

قراءة القرآن من الهاتف المحمول أثناء الصلاة

حكم قراءة القرآن من الهاتف المحمول أثناء الصلاة

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يسأل صاحبه: ما حكم القراءة من الهاتف المحمول أثناء الصلاة؟، وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء على فيسبوك، أنه يجوز قراءة القرآن من الهاتف المحمول أثناء الصلاة بشرط أن يتم تجنب الحركة المفرطة، لأن كثرة الحركة قد تؤثر على الخشوع في الصلاة.

هل قراءة القرآن من الهاتف أقل ثوابا؟

وفيما يتعلق بسؤال آخر عن مدى تأثير قراءة القرآن من الهاتف على الثواب، أوضح الدكتور عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في نفس البث المباشر، أن ثواب القراءة من المصحف الورقي يعد أكثر بركة وأجرًا، ولكن إذا كان الهاتف هو الوسيلة المتاحة، فإن القراءة منه صحيحة ويجوز ذلك.

كما أضاف الدكتور أحمد وسام، أن قراءة القرآن من الهاتف المحمول لا تُقلل من الثواب مقارنة بالمصحف الورقي، ولا يُعد هذا هجرًا للمصحف، مشيرًا إلى أن الهجر المقصود هو ترك قراءة القرآن تمامًا، لذا ينبغي على المسلم أن يواصل قراءة القرآن بأي وسيلة متاحة، سواء من المصحف الورقي أو من الهاتف المحمول، طالما أن الهدف هو الحفاظ على تلاوة كلام الله عز وجل.

قراءة القرآن من الهاتف المحمول أثناء الصلاة

وأجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء ومدير إدارة التدريب، في حلقة من برنامجه "ولا تعسروا" على سؤال مشابه حول جزاء القراءة من الهاتف، مؤكدًا أن قراءة القرآن من الهاتف المحمول صحيحة، لأن ما يعرضه الهاتف هو نفس نص القرآن الكريم الموجود في المصحف الورقي، وبالتالي فإن ثواب القراءة هو نفسه، سواء من المصحف أو من التطبيق على الهاتف.

قراءة القرآن من الهاتف المحمول أثناء الصلاة

هل يجب الوضوء عند قراءة القرآن من الهاتف

في سياق متصل، تحدث الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم قراءة القرآن من الهاتف المحمول، في إجابته على سؤال ورد إلى الدار خلال بث مباشر عبر صفحتها على منصة "فيس بوك"، وتناول السؤال ما إذا كان يجب على المسلم الوضوء عند قراءة القرآن من الهاتف، حيث أكد عبد السميع أن الوضوء ليس واجبًا في هذه الحالة.

وأوضح عبد السميع أن الوضوء يكون مطلوبًا عند قراءة القرآن من المصحف الشريف لأنه يتطلب الإمساك بالمصحف، وهو ما يستلزم الطهارة، أما في حالة قراءة القرآن من الهاتف المحمول، فلا يتم مس المصحف الشريف بشكل مباشر، لذا لا يُشترط الوضوء في هذه الحالة.

قراءة القرآن من الهاتف المحمول أثناء الصلاة

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