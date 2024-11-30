مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 في المحافظات.. صلاتك نجاتك

مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة لها مكانة عظيمة في دين الإسلام، فهي عمود الدين وأهم فرائضه بعد الشهادتين، أمر الله بها في كتابه العزيز في مواضع كثيرة، حثًا على المحافظة عليها وتعظيمًا لشأنها، فقال سبحانه:"حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ" سورة البقرة الآية 238، وقال أيضًا:"وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ" سورة النور الآية 56 .

من هم أهل الصلاة ؟

أثنى الله جل وعلا على أهل الصلاة الذين يخشعون فيها ويحافظون عليها، فجعلها صفة من صفات المؤمنين الموعودين بالفردوس الأعلى، فقال سبحانه: "قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ" سورة المؤمنون، فالصلاة ليست عبادة تؤدى فقط، لكنها صلة بين العبد وربه، وهي أول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:"إنَّ أوَّلَ ما يُحاسَبُ به العبدُ يومَ القيامةِ من عملِه الصلاةُ، فإن صَلُحَتْ فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر".

مواقيت الصلاة

ويرصد موقع الموجز مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة

مواقيت الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:02 ص

وقت صلاة الظهر 11:44 ص

وقت صلاة العصر 36: 2م

وقت صلاة المغرب 4:56 م

وقت صلاة العشاء 6:17م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:08 ص

وقت صلاة الظهر 11:49ص

وقت صلاة العصر 2:39م

وقت صلاة المغرب 4:58 م

وقت صلاة العشاء 6:21م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:58

موعد صلاة الظهر 11:40 م

موعد صلاة العصر 2:31 م

موعد صلاة المغرب 4:51 م

موعد صلاة العشاء 6:13 م

مواقيت الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:47

وقت صلاة الظهر 11:32

موعد صلاة العصر 2:28 م

وقت صلاة المغرب 4:49 م

وقت صلاة العشاء 6:08 م

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:50 ص

موعد صلاة الظهر 11:38 ص

موعد صلاة العصر 39: 2

موعد صلاة المغرب 5:01 م

موعد صلاة العشاء 6:18

ما عقوبة ترك الصلاة ؟

حذّر النبي ﷺ من خطورة ترك الصلاة، فقال:"العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر" وقال أيضًا:"بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة"،فالصلاة ليست واجبًا فرديًا فحسب، بل هي عنوان الإيمان والالتزام بالدين، وعلى المسلم، رجلاً كان أو امرأة، أن يحافظ عليها في أوقاتها، بخشوع وخضوع، طاعةً لله ورجاءً لثوابه وحذرًا من عقابه.

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