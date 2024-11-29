موعد أذان العشاء.. مواقيت الصلاة اليوم الجمعه في القاهرة والمحافظات الأخرى

موعد أذان العشاء اليوم الجمعة.. عظّم الإسلام شأن الصلاة، وجعلها الرّكن الثاني من أركانه بعد الشهادتين، حيث قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِيَ الإسْلَامُ علَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللَّهِ، وإقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، والحَجِّ، وصَوْمِ رَمَضَانَ).

فضل الصلاة

فالصلاة هي عماد الدّين، وأوّل ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة، فتجب على العبد في كلّ أحواله إلى مماته، حيث يرتبط بها صلاح الأعمال أيضاً، إن كانت صالحة صلُحت الأعمال وإلّا فلا، وتعد الصلاة آخر وصيّة أوصى بها رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قبل انتقاله إلى الرّفيق الأعلى، ولذلك سيقدم لكم الموجز في السطور التالية موعد أذان العشاء اليوم ومواقيت الصلاة وذلك وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية.

موعد أذان العشاء

موعد أذان العشاء اليوم الجمعة

يعد الأذان فرض كفاية على الرجال، حيث إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

موعد أذان العشاء اليوم بمحافظة القاهرة

العشاء 6:17 م

موعد أذان العشاء اليوم بمحافظة الإسكندرية

العشاء 6:20 م

موعد أذان العشاء اليوم بمحافظة أسوان

العشاء 6:18 م

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة اليوم

الفجر 5:00 ص

الظهر 11:43 ص

العصر 2:35 م

المغرب 4:55 م

العشاء 6:17 م

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية اليوم

الفجر 5:06 ص

الظهر 11:48 ص

العصر 2:38 م

المغرب 4:57 م

العشاء 6:20 م

مواقيت الصلاة في محافظة الإسماعيلية اليوم

الفجر 4:57 ص

الظهر 11:39 ص

العصر 2:30 م

المغرب 4:50 م

العشا. 6:12 م

مواقيت الصلاة في محافظة القليوبية اليوم

الفجر 5:00 ص

الظهر 11:43 ص

العصر 2:35 م

المغرب 4:55 م

العشاء 6:17 م

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان اليوم

الفجر 4:46 ص

الظهر 11:37 ص

العصر 2:40 م

المغرب 5:00 م

العشاء 6:18 م

مواقيت الصلاة في محافظة شرم الشيخ اليوم

الفجر 4:46 ص

الظهر 11:31 ص

العصر 2:28 م

المغرب 4:49 م

العشاء 6:08 م

مواقيت الصلاة اليوم

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