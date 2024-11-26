موعد اذان المغرب اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر في المحافظات

موعد أذان المغرب.. يهتم المسلمون في جميع أنحاء مصر بمواقيت الصلاة اليومية، كونها جزءًا أساسيًا من عباداتهم ولحرصهم على أدائها في أوقاتها المحددة.

وتعد صلاة المغرب من الأوقات التي تحظى باهتمام خاص لدى الكثيرين، لذلك يرصد موقع "الموجز" توقيت أذان المغرب اليوم في عدد من مدن ومحافظات الجمهورية.

موعد اذان المغرب اليوم في القاهرة والمحافظات

موعد اذان المغرب اليوم في القاهرة: 4:55 مساءً

موعد اذان المغرب اليوم في الإسكندرية: 4:58 مساءً

موعد اذان المغرب اليوم في 6 أكتوبر (الجيزة): 4:55 مساءً

موعد اذان المغرب اليوم في أسيوط: 5:01 مساءً

موعد اذان المغرب اليوم في سوهاج: 5:00 مساءً

موعد اذان المغرب اليوم في المنيا: 5:01 مساءً

موعد اذان المغرب اليوم في أسوان: 5:01 مساءً

موعد اذان المغرب اليوم في الغردقة (البحر الأحمر): 4:50 مساءً

موعد اذان المغرب اليوم في الإسماعيلية: 4:50 مساءً

موعد اذان المغرب اليوم في السلوم (مطروح): 5:8 مساءً

موعد اذان المغرب اليوم في كفر الشيخ: 4:45 مساءً

موعد اذان المغرب اليوم في مرسى علم (البحر الأحمر): 4:54 مساءً

موعد اذان المغرب اليوم في دمنهور (البحيرة): 4:56 مساءً

موعد اذان المغرب اليوم في الأقصر: 4:58 مساءً

موعد اذان المغرب اليوم في كاترين (جنوب سيناء): 4:48 مساءً

موعد اذان المغرب اليوم في الفيوم: 4:58 مساءً

موعد اذان المغرب اليوم في المنصورة (الدقهلية): 4:52 مساءً



أهمية المحافظة على أوقات الصلاة

موعد المغرب

ويجب أن نحافظ على أداء الصلاة في أوقاتها للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان النبي يحرص دائما على أداء الصلاة في أول وقتها، وهذا يجعل الاقتداء به واجبًا على كل مسلم.

كما أن أداء الصلاة في وقتها يعتبر من أعظم الأعمال التي ينال فيها المسلم الأجر والثواب الكبير، بالإضافة إلى أن الصلاة على وقتها تضيف بركة لليوم، وتعين المسلم على تنظيم وقته بشكل جيد.

موعد اذان المغرب

الأدعية المستحبة بين الأذان والإقامة



من الأوقات المباركة التي يستحب فيها الدعاء، الفترة بين الأذان والإقامة، ومن أفضل الأدعية التي يمكن ترديدها في ذلك الوقت:"اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين"،"ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار"، “اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير”.

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