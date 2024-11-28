موعد اذان العشاء اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024.. مواقيت الصلاة اليوم

الصلاة في المسجد هي من أعظم الأعمال التي تقرب المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، وتُكتب بها الحسنات وتُرفع الدرجات، وقد أشار النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - إلى هذا الفضل في حديثه الشريف: "من تطهَّر في بيته، ثم مشى إلى بيت من بيوت الله؛ ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خَطْوَتاه إحداهما تحطُّ خطيئة، والأخرى ترفع درجة"، وفي حديث آخر عن فضل المشي إلى الصلاة، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد، لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئة"، وهذه الأحاديث تؤكد مكانة الصلاة في الإسلام وفضل السعي إليها، وتنشر الموجز موعد اذان العشاء مواقيت الصلاة في باقي المحافظات

موعد أذان العشاء اليوم في مصر

يُعد أذان العشاء آخر أذان في اليوم، ويحرص المسلمون على أدائه في وقته، لما فيه من ختم للطاعات اليومية والاستعداد للراحة والقيام، وفيما يلي موعد أذان العشاء في بعض المدن المصرية وفقًا للتوقيت المحلي:

القاهرة: 6:17 مساءً

الإسكندرية: 6:20 مساءً

أسوان: 6:18 مساءً

الإسماعيلية: 6:12 مساءً



مواقيت الصلاة.. أهمية الأذان في الإسلام

الأذان هو إعلان لدخول وقت الصلاة وهو فرض كفاية على الرجال، يظهر الأذان الشعائر الإسلامية ويحث المسلمين على أداء الصلاة في المساجد، وكما أنه رمز لوحدة المسلمين وتذكير دائم بوجوب الصلاة في أوقاتها.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر

تختلف مواقيت الصلاة بين المحافظات حسب الموقع الجغرافي لكل مدينة. ووفقًا للهيئة العامة للمساحة، نستعرض مواقيت الصلاة اليوم:

مواقيت الصلاة في القاهرة

الفجر: 4:59

الظهر: 11:43

العصر: 2:35

المغرب: 4:55

العشاء: 6:17



مواقيت الصلاة في الإسكندرية

الفجر: 5:06

الظهر: 11:48

العصر: 2:38

المغرب: 4:58

العشاء: 6:20

مواقيت الصلاة



مواقيت الصلاة في أسوان

الفجر: 4:45

الظهر: 11:36

العصر: 2:40

المغرب: 5:00

العشاء: 6:18



مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

الفجر: 4:56

الظهر: 11:39

العصر: 2:30

المغرب: 4:50

العشاء: 6:12



الصلاة وأثرها على حياة المسلم

الصلاة ليست مجرد أداء للفرائض، بل هي وسيلة لتهذيب النفس وتطهيرها من الذنوب، كما أنها تقوي الصلة بين العبد وربه، والمشي إلى المساجد يعكس إخلاص المسلم وحرصه على أداء الطاعات، مما يجعل الصلاة ركنًا أساسيًا في حياة المؤمن.

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