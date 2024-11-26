موعد صلاة العشاء اليوم الثلاثاء.. التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة والمحافظات الأخرى

موعد صلاة العشاء.. تعد صلاة العشاء من الصلوات التي يبحث الكثير عن وقتها، وذلك لأنها هي الصلاة القادمة، لذا سيقدم لكم الموجز في هذا التقرير موعد صلاة العشاء اليوم الثلاثاء حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة والمحافظات الأخرى بالتوقيت الجديد.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء

موعد صلاة العشاء اليوم

مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم

الفجر 04:57

الشروق 06:29

الظهر 11:42

العصر 14:36

المغرب 16:55

العشاء 18:17

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم

الفجر 5.04 ص

الشروق 6.36 ص

الظهر 11.47 ص

العصر 2.39 م

المغرب 4.58 م

العشاء 6.21 م

مواقيت الصلاة في محافظة المنصورة اليوم

الفجر 4.58 ص

الشروق. 6.30 ص

الظهر. 11.41 ص

العصر. 2.33 م

المغرب. 4.53 م

العشاء 6.15 م

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط اليوم

الفجر. 4.54 ص

الشروق. 6.23 ص

الظهر. 11.42 م

العصر. 2.41 م

المغرب. 5.01 م

العشاء. 6.21 م

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان اليوم

الفجر. 4.44 ص

الشروق. 6.10 ص

الظهر. 11.35 ص

العصر. 2.39 م

المغرب. 5.00 م

العشاء. 6.18 م

مواقيت الصلاة في محافظة شرم الشيخ اليوم

الفجر 4.34 ص

الشروق 6.12 ص

الظهر 11.30 ص

العصر 2.28 م

المغرب 4.48 م

العشاء 6.08 م

مواقيت الصلاة في محافظة شلاتين اليوم

الفجر 4.33 ص

الشروق 5.58 ص

الظهر 11.25 ص

العصر 2.30 م

المغرب 4.51 م

العشاء 6.08 م

معلومات ثرية عن الصلوات الخمس

أمرنا الله عز وجل أن نقيم الصلاة لدلوك الشمس أي من زوالها إلى غسق الليل أي ظلمته وهذه الفترة هي أوقات صلوات أربع أخرى وهي: الظهر – العصر – المغرب – العشاء، وقد جمع سبحانه وتعالى الأوقات الأربع دون فصل، وذلك لأن كل وقت منها ينتهي مع دخول وقت الصلاة التالية لها.

وتختلف مواعيد الصلاة حسب الموقع الجغرافي لكل مدينة، مما يعكس التنوع في توقيت الصلاة بين المدن المصرية.

وبعد أداء الصلاة، بإمكان المسلمين الدعاء ببعض الأدعية المستحبة التي تعزز الروحانية وتفتح أبواب الرحمة، ومنها:

- دعاء مهم يقال بعد الصلاة:

“اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.”

حيث تتحمل الإدارة العامة للجيودسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة مسئولية حساب مواقيت الصلاة الخمس يومياً وذلك بالإضافة إلى صلاة العيدين وصلاة الضحى أيضاً.

صلاة العشاء اليوم

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