هل تقبل الصلاة فى منزل به كلب؟.. دار الافتاء توضح

الصلاة في مكان به كلب.. يتساءل الكثير من المواطنين، سواء من النساء أو الرجال، عن صحة الصلاة في منزل يحتوي على كلب، نظرًا لاختلاف الآراء في الفقه الإسلامي حول هذا الموضوع، في هذا السياق.

يقدم موقع الموجز تقريرًا يتضمن توضيحًا من دار الإفتاء المصرية، حول حكم الصلاة فى مكان به كلب.

الصلاة في مكان به كلب

الصلاة في مكان به كلب وفقًا لدار الإفتاء المصرية

أوضح الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في رده على سؤال "هل الصلاة في مكان به كلب صحيحة؟"، عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء على فيسبوك، أن الصلاة في مكان يحتوي على كلب قد تكون صحيحة، بشرط مراعاة بعض الأمور المتعلقة بالطهارة.

وأكد "عبد السميع" أن تربية الكلاب ليست محرمّة في الإسلام، مستشهدًا برأي المالكية الذين يرون أن ملائكة الرحمة لا تدخل مكانًا فيه كلب، إلا إذا كان الكلب مخصصًا للصيد أو الحراسة، وبيّن أن دار الإفتاء تتبنى هذا الرأي، ولكن مع بعض الاحتياطات اللازمة.

الاحتياطات اللازمة لصحة الصلاة

أضاف "عبد السميع" أنه في حال كان الكلب يشارك الشخص في نفس المكان الذي يصلي فيه، يجب التأكد من أن المكان لا يحتوي على لعاب أو بول الكلب، و ذلك أن الصلاة في مكان طاهر شرط من شروط صحتها، وإذا كان الكلب قد لمس الشخص أو ملابسه، ويحدث انتقال للعاب أو بول منه، يجب غسل المكان أو الجزء الذي لامسه الكلب، مع ضرورة غسل المكان سبع مرات، واحدة منها بالتراب.

الصلاة في مكان به كلب

حكم الوضوء في حالة ملامسة الكلب

أوضح أيضًا أنه إذا لمس الكلب الشخص المتوضئ، فيجب عليه إعادة وضوءه احتياطًا، لتجنب أي خلاف فقهي حول نجاسته، ويمكن للشخص العمل في مكان يحتوي على كلب بشرط الحذر من لعاب الكلب وتجنب تلوث الثياب أو اليدين به.

في الختام، شدد "عبد السميع" على ضرورة الحفاظ على الطهارة في المكان المخصص للصلاة، والابتعاد عن تلوث الثياب أو المكان بلعاب الكلب، لضمان صحة الصلاة.

الصلاة في مكان به كلب

اقرأ أيضًا:

كشفه أحد التابعين.. ما هو معيار كمال حب الرسول ﷺ ؟

من صفات الصحابة والتابعين.. كيف تصبح مجاب الدعاء؟