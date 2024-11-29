هل يجوز الجمع والقصر في السفر أكثر من ثلاث أيام؟.. دار الإفتاء ترد

هل يجوز الجمع والقصر في السفر أكثر من ثلاث أيام.. سؤال محير لعقول العديد وخاصةً الذين هم على طريق سفر دائمًا، لذلك يبحثون بأستمرار على محركات لبحث خصةً “جوجل” لمعرفة الإجابة على السؤال وهو هل يجوز الجمع والقصر في السفر أكثر من ثلاث أيام، وسيجيب موقع الموجز على هذا السؤال هل يجوز الجمع والقصر في السفر أكثر من ثلاث أيام .

الجمع والقصر في السفر

هل يجوز الجمع والقصر في السفر أكثر من ثلاث أيام

وأجابت دار الإفتاء على هذا السؤال، حيث قالت من سافر سفرًا مباحًا مسافة 81 كم أو أكثر، جاز له القصر والجمع في الصلاة حتى يطرأ أحد الأمور التالية:

1. أن ينوي الإقامة المطلقة في المكان الذي وصل إليه، فينتهي القصر والجمع.

2. أن ينوي الإقامة أربعة أيام فأكثر، فينقطع سفره وينتهي القصر والجمع.

3. إذا نوى الإقامة ثلاثة أيام، فينقطع السفر بعد اليوم الثالث، ولا يجوز له القصر والجمع بعد ذلك.

4. إذا لم يعلم مدة إقامته بشكل دقيق وتوقع أن تنتهي قبل أربعة أيام، فيجوز له القصر والجمع حتى 18 يومًا.

يستند هذا إلى حديث العلاء بن الحضرمي في مسألة الإقامة ثلاثًا بعد أداء مناسك الحج.

هل يجوز جمع تحية المسجد مع الصلاة بين الأذان والإقامة

وقد ورد سؤال آخر إلى مفتي الجمهورية السابق الدكتور علي جمعة، حول إمكانية جمع النية بين تحية المسجد وصلاة النفل مثل الركعتين بين الأذان والإقامة.

وأجاب جمعة بأنه يجوز للمصلي أن يجمع بين نية تحية المسجد وبين الصلاة التي بين الأذان والإقامة، بحيث تُحتسب الصلاة واحدة, مشيرًا إلى ما ذكره الحافظ السيوطي في كتابه "الأشباه والنظائر"، إذ قال إن النية في صلاة واحدة يمكن أن تشمل الفرض أو النفل مع تحية المسجد.

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