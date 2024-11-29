سؤال يحير العديد.. هل يجوز قراءة سورة الكهف بعد أذان المغرب

هل يجوز قراءة سورة الكهف بعد المغرب؟ وما هو الوقت المثالي لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة، وهل يجوز قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة؟ كلها أسئلة مهمة ينبغي الحرص على معرفتها وذلك لاغتنام فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، والذي أوصى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بتحري وقت قراءة سورة الكهف وذلك للفوز بالثواب العظيم، لذا سيجاوب الموجز في التقرير التالي على أهم سؤال وهو هل يجوز قراءة سورة الكهف بعد أذان المغرب؟.

فضل قراءة سورة الكهف

وقت قراءة سورة الكهف الصحيح

ورد أن قراءة سورة الكهف تكون من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة، وبالنسبة إلي وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة بالتحديد، قال المناوي: فيندب قراءتها يوم الجمعة وكذا ليلتها كما نص عليه الشافعي -رضي الله عنه-.

وذكر العلماء أن سورة الكهف تقرأ في ليلة الجمعة أو في يومها، وتبدأ ليلة الجمعة من أذان المغرب يوم الخميس، وينتهي يوم الجمعة مع غروب الشمس، فقال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه يفضل للمسلم أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة وذلك لما رود في فضلها من أحاديث صحيحة.

هل يجوز قراءة سورة الكهف بعد المغرب

وقد ورد أيضاً أنه أوصانا رسولنا محمد -صلى الله عليه وسلّم-، وذلك بالحرص على قراءة سورة الكهف يوم جمعة، لقوله، صلى الله عليه وسلّم: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين قدميه وعنان السماء»، وذكر فقهاء أخرين أنه يجوز قراءة سورة الكهف بعد غروب شمس يوم الخميس، أي أنه يجوز قراءة سورة الكهف بعد مغرب يوم الخميس، حيث يبدأ وقت قراءة سورة الكهف بعد مغرب الخميس.

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعه

لقد حثنا نبي الله -صلى الله عليه وسلم- على قراءة الآيات العشر الأواخر من سورة الكهف وذلك بهدف الحماية من فتنة الدجال، حيث قال النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ الْعَشْر الْأَوَاخِر مِنْ سُورَة الْكَهْف عُصِمَ مِنْ فِتْنَة الدَّجَّال»، حيث وردت عدة أحاديث في فضل قراءة سورة الكهف، ومنها حديث عن أن حفظ العشر آيات الأولى والأخيرة من سورة الكهف يعصم من فتنة المسيح الدّجال، وهكذا أنّ من قرأها يوم الجمعة أضاء له من النّور ما بين الجمعتين.

وقد ورد أنه قال نبي الله - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ قَرَأَ الْعَشْر الْأَوَاخِر مِنْ سُورَة الْكَهْف عُصِمَ مِنْ فِتْنَة الدَّجَّال»، وقوله -صلى الله عليه وسلّم أيضاً-: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين قدميه وعنان السماء»، وعن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: «مَن قَرَأَ سورةَ الكَهفِ يومَ الجُمُعةِ أضاءَ له من النورِ ما بَينَ الجُمُعتينِ».

سورة الكهف

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