عاشق في المركز الأول وأهل الكهف الأخير.. تعرف على إجمالي إيرادات الأفلام

شهد موسم الصيف السينمائي لعام 2024، منافسة شرسة بين الأفلام المصرية، حيث تنافست العديد من الأعمال الفنية وعلى رأسهم فيلم عاشق وولاد رزق 3 لجذب انتباه الجمهور وتحقيق أعلى الإيرادات.



وتنوعت هذه الأفلام بين الكوميديا، الدراما، والأكشن، وهذا أضفى على الساحة السينمائية حالة نشاط كبيرة، وأصبحت تلك الأفلام محط أنظار النقاد والمشاهدين، وعلى الرغم من تحقيق بعض الأفلام نجاحات لافتة، إلا أن البعض الآخر واجه صعوبات في كسب ثقة الجمهور، مما انعكس سلبًا على إيراداتها، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل.

إكس مراتي

فيلم عاشق

في مقدمة الأفلام الناجحة جاء فيلم "عاشق" الذي تصدر القائمة بإيرادات بلغت 665 ألف و469 جنيهًا في أسبوعه الأول، وتلاه في المركز الثاني فيلم "إكس مراتي"، الذي جمع 384 ألف و506 جنيهًا، واستطاع بفضل نجومه مثل أمينة خليل وهشام ماجد، ومحمد ممدوح، جذب شريحة واسعة من المشاهدين، والفيلم من إخراج معتز التوني.

فيلم ولاد رزق 3

أما فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" فقد حل في المرتبة الثالثة، محققًا 90 ألف و969 جنيهًا، وهو بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، وآخرون من النجوم، وهو من إخراج طارق العريان، بينما جاء فيلم "اللعب مع العيال" في المرتبة الرابعة بإيرادات بلغت 87 ألف و324 جنيهًا، وهو بطولة محمد إمام، أسماء جلال، حجاج عبد العظيم، وآخرون من النجوم.

عصابة الماكس

فيلم عصابة الماكس

في المرتبة الخامسة، جاء فيلم "عصابة الماكس" بإجمالي 38 ألف و831 جنيهًا، وهو بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، محمود أوتاكا، في حين حل فيلم "جوازة توكسيك" في المرتبة السادسة بإيرادات قدرها 28 ألف و8 جنيهًا، وهو بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد أنور، وآخرون من النجوم.

فيلم أهل الكهف

ورغم أن بعض الأفلام استطاعت جذب الجمهور، إلا أن فيلم "أهل الكهف"، للفنان خالد النبوي المقتبس عن رواية توفيق الحكيم، شهد إيرادات ضئيلة للغاية بلغت 254 جنيهًا فقط، مما يهدده بالخروج من المنافسة السينمائية قريبًا.

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