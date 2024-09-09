إكس مراتي يتصدر شباك التذاكر بإيرادات ضخمة.. تعرف على التفاصيل

إكس مراتي.. في موسم الصيف السينمائي لعام 2024، شهدت شاشات السينما تنافساً قوياً بين نخبة من النجوم والأفلام المميزة التي استقطبت اهتمام الجمهور والنقاد على لمتابعتها، وتنوعت تلك القصص ما بين الكوميديا، الدراما، والأكشن، و نجح بعض الأفلام في حصد إيرادات ضخمة، حيث عانى البعض الآخر من إقبال ضعيف على شباك التذاكر.

وفي السطور التالية، يرصد الموجز ترتيب الأفلام وإيراداتها في من الأكثر إلى الأقل تحقيقاً للإيرادات.

فيلم إكس مراتي

فيلم إكس مراتي

تصدر فيلم إكس مراتي قائمة الأفلام الأعلى إيرادًا، محققًا 563 ألف و113 جنيهًا،الفيلم من بطولة أمينة خليل ويشاركها النجوم محمد ممدوح، هشام ماجد، ومحمد أوتاكا، وهو من إخراج معتز التوني وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي.

فيلم "ولاد رزق 3: القاضية"

احتل المركز الثاني فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" الذي حقق إيرادات بلغت 189 ألف و305 جنيهًا، يشارك في بطولته مجموعة من النجوم منهم أحمد عز، عمرو يوسف، محمد ممدوح، كريم قاسم، سيد رجب، آسر ياسين، نسرين أمين، بقيادة المخرج طارق العريان ومن تأليف صلاح الجهيني.

فيلم "اللعب مع العيال"

جاء فيلم "اللعب مع العيال" للنجم محمد إمام في المركز الثالث، محققًا 128 ألف و884 جنيهًا، الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، ويضم أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبد العظيم، وآخرون من النجوم.

عصابة الماكس

فيلم "عصابة الماكس"

في المركز الرابع، حل فيلم "عصابة الماكس" بإيرادات بلغت 45 ألف و340 جنيهًا، الفيلم من بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، محمد لطفي، أوس أوس، وآخرون من النجوم، ومن تأليف أمجد الشرقاوي وإخراج حسام سليمان.

فيلم "جوازة توكسيك"

فيلم "جوازة توكسيك" إيراداته بلغت 23 ألف و165جنيهًا، ليحتل المركز الخامس، يشارك في بطولته ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد أنور، هيدي كرم، ملك قورة، وآخرون من النجوم، والفيلم من إخراج محمود كريم وتأليف لؤي السيد.

أهل الكهف

فيلم "أهل الكهف"

جاء فيلم "أهل الكهف" القائمة، محققًا إيرادات ضعيفة بلغت 3 آلاف و66 جنيهًا، مما يجعله مهددًا بالسحب من دور العرض، الفيلم من بطولة خالد النبوي ومحمود حميدة، ويستند إلى رواية الكاتب الكبير توفيق الحكيم، مع معالجة سينمائية من أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

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