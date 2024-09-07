إكس مراتي يتغلب على الأفلام المنافسة له.. تعرف على إجمالي إيرادات الأفلام أمس

فيلم إكس مراتي.. منافسة شرسة شهدها موسم الصيف السينمائي 2024، حيث تتنافس كل الأفلام المعروضة حالياً على إيرادات شباك التذاكر، ومازال فيلم إكس مراتي المسيطر على الإيرادات، بينما حل فيلم "أهل الكهف" في المركز الأخير.



وفي السطور التالية يرصد الموجز إجمالي الإيرادات اليومية التي حققتها الأفلام المعروضة حالياً في السينمات أمس.

إكس مراتي

فيلم إكس مراتي

جاء فيلم إكس مراتيللنجمة أمينة خليل، في المركز الأول، متربعًا عرش شباك التذاكر، حيث حقق أمس إيرادات بلغت قيمتها مليون و139 ألف و635 جنيهًا، الفيلم يشارك فيه بجانبها محمد ممدوح، هشام ماجد، محمد أوتاكا، علي صبحي، مصطفى غريب، وخالد كمال، وآخرون من النجوم، وهو من إخراج معتز التوني، تأليف أحمد عبد الوهاب، كريم سامي.

فيلم ولاد رزق 3 القاضية

احتل فيلم ولاد رزق 3 القاضية

المركز الثاني، بعدما كان مسيطراً على المركز الأول في الإيرادات منذ عرضه في عيد الأضحى، وتراجع بسبب احتلال إكس مراتي مكانه، وقد حقق أمس إيرادات بقيمة 288 ألف و705 جنيهًا، وهو بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، سيد رجب، ونسرين أمين، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

فيلم اللعب مع العيال

بينما جاء فيلم "اللعب مع العيال" للنجم محمد إمام، في المركز الثالث بإيرادات بقيمة 201 ألف 64 جنيهًا، الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك محمد إمام في بطولته أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبد العظيم، ويزو، ومصطفى غريب.

عصابة الماكس

فيلم عصابة الماكس

جاء فيلم "عصابة الماكس" للنجم أحمد فهمي، في المركز الرابع، محققًا إيرادات بقيمة 89 ألف و109 جنيهًا، وضم الفيلم روبي، لبلبة، محمد لطفي، أوس أوس، حاتم صلاح، أحمد فهيم، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف أمجد الشرقاوي وإخراج حسام سليمان.

فيلم جوازة توكسيك

جاء في المركز قبل الأخير" الخامس"، فيلم "جوازة توكسيك" وهو بطولة النجمان ليلى علوي وبيومي فؤاد، بإيرادات بقيمة 24 ألف و710 جنيهًا، وشارك في الفيلم بجانبهم محمد أنور، هيدي كرم، ملك قورة، وتامر هجرس، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

فيلم أهل الكهف

جاء فيلم "أهل الكهف" للفنان خالد النبوي، في آخر القائمة بإيرادات بقيمة ألفين و546 جنيهًا، لذا فهو مهدد بالسحب من السينمات، وهو مأخوذ عن رواية الكاتب توفيق الحكيم، وتمت معالجته سينمائيًا بواسطة أيمن بهجت قمر، ومن إخراج عمرو عرفة، ويشاركه في بطولته محمود حميدة، مصطفى فهمي، غادة عادل، أحمد عيد، وآخرون من النجوم.

اقرأ أيضًا:

أفلام صيف 2024 تحقق إيرادات متفاوتة وإكس مراتي يتصدر المرتبة الأولى

أهل الكهف مازال في المركز الأخير.. مفاجأة في إيرادات الأفلام أمس