أهل الكهف مازال في المركز الأخير.. مفاجأة في إيرادات الأفلام أمس

أهل الكهف.. انتعاشة فنية، حدثت في موسم الصيف السينمائي للعام الجاري 2024، حيث حدثت منافسة ضخمة بين النجوم الكبار، فقد عرض خلال الموسم الجاري، مجموعة أفلام متنوعة، نالت جميعها على إعجاب الجمهور، وحققت تلك الأفلام إيرادات كبيرة، وقد سيطر فيلم "إكس مراتي" على المركز الأعلى في الإيرادات، بينما احتل فيلم "أهل الكهف" المركز الأخير.



وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز الإيرادات التي حققتها الأفلام،خلال تسبقهما على إيرادات شباك التذاكر.

إكس مراتي

فيلم إكس مراتي

جاء فيلم "إكس مراتي" بطولة النجمة أمينة خليل متربعًا على عرش الإيرادات، حيث حقق أمس إيرادات بلغت 702 ألف و693 جنيهًا في آخر يوم عرض، الفيلم من إخراج معتز التوني، ويشارك في بطولته محمد ممدوح، هشام ماجد، محمد أوتاكا، علي صبحي، مصطفى غريب، وخالد كمال، ومن تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي.

فيلم ولاد رزق 3 القاضية

احتل فيلم "ولاد رزق 3: القاضية"، المركز الثاني في قائمة الإيرادات، بعدما حافظ على تصدره المركز لمدة طويلة إلى أن ازاحه من مركزه فيلم "إكس مراتي"، وحقق أمس إيرادات بلغت قيمتها 235 ألف و459 جنيهًا، ويضم الفيلم كوكبة متميزة من النجوم وهم أحمد عز، محمد ممدوح، عمرو يوسف، آسر ياسين، نسرين أمين، كريم قاسم، سيد رجب، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

فيلم اللعب مع العيال

واحتل النجم محمد إمام المركز الثالث في قائمة الإيرادات، بفيلمه "اللعب مع العيال"، مُحققًا أمس إيرادات بلغت قيمتها 140 ألف و355 جنيهًا، والفيلم كتبه وأخرجه شريف عرفة، وشاركه في بطولته أسماء جلال، حجاج عبد العظيم، مصطفى غريب، باسم سمرة، ويزو، وعدد آخر من الفنانين.

عصابة الماكس

فيلم عصابة الماكس

احتل فيلم عصابة الماكس المركز الرابع بإيرادات بلغت قيمتها 53 ألف و400 جنيهًا، وضم الفيلم عدد من النجوم وهم أحمد فهمي، حاتم صلاح، روبي، لبلبة، أوس أوس، محمد لطفي، أحمد فهيم، وهو من تأليف أمجد الشرقاوي وإخراج حسام سليمان.

فيلم جوازة توكسيك

جمع فيلم "جوازة توكسيك" بين النجمان ليلى علوي وبيومي فؤاد، وجاء في المركز الخامس بإيرادات بلغت قيمتها أمس 27 ألف و287 جنيهًا، وشاركهما في الفيلم أيضًا محمد أنور، تامر هجرس، هيدي كرم، ملك قورة، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

فيلم أهل الكهف

جاء فيلم "أهل الكهف" للفنان خالد النبوي، في آخر القائمة بإيرادات بلغت قيمتها 5 آلاف و383 جنيهًا، مما يجعله مهددًا بالسحب من السينمات، والفيلم مأخوذ عن رواية الكاتب توفيق الحكيم، وتمت معالجته سينمائيًا بواسطة أيمن بهجت قمر، ومن إخراج عمرو عرفة، ويشارك في بطولته محمود حميدة، مصطفى فهمي، غادة عادل، وأحمد عيد.

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