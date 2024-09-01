أهل الكهف يتذيل المركز الأخير.. تعرف على إجمالي إيرادات الأفلام أمس

فيلم أهل الكهف.. شهد موسم الصيف السينمائي لعام 2024 منافسة ضخمة للغاية بين كبار النجوم، حيث تم عرض عدة أفلام متنوعة، حازت جميعها على إعجاب الجماهير، وحققت إيرادات كبيرة، فقد تذيل فيلم "أهل الكهف" قائمة الأفلام، بينما تصدر فيلم “إكس مراتي” الأعلى إيرادًا في القائمة.

وفي هذا التقرير، يلقي موقع الموجز نظرة على إيرادات الأفلام الأبرز في سباق شباك التذاكر وترتيب مراكزها.

إكس مراتي

فيلم إكس مراتي

تربع فيلم "إكس مراتي" بطولة أمينة خليل على عرش شباك التذاكر، محققًا إيرادات بلغت مليون و900 ألف و140 جنيهًا في آخر يوم عرض، الفيلم من إخراج معتز التوني وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، ويشارك في بطولته محمد ممدوح، هشام ماجد، محمد أوتاكا، علي صبحي، مصطفى غريب، وخالد كمال.

فيلم ولاد رزق 3 القاضية

جاء في المركز الثاني فيلم "ولاد رزق 3: القاضية"، الذي حافظ على تصدره لفترة منذ عرضه في عيد الأضحى، وحقق إيرادات بلغت 222 ألف و602 جنيهًا. يضم الفيلم نخبة من النجوم مثل أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، سيد رجب، ونسرين أمين، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

فيلم اللعب مع العيال

أما فيلم "اللعب مع العيال" للنجم محمد إمام، فقد احتل المركز الثالث بإيرادات بلغت 160 ألف و781 جنيهًا، الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، ويشارك فيه أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبد العظيم، ويزو، ومصطفى غريب.

عصابة الماكس

فيلم عصابة الماكس

في المركز الرابع جاء فيلم "عصابة الماكس" محققًا 56 ألف و364 جنيهًا، ويضم الفيلم نجوم مثل أحمد فهمي، روبي، لبلبة، محمد لطفي، أوس أوس، حاتم صلاح، وأحمد فهيم، وهو من تأليف أمجد الشرقاوي وإخراج حسام سليمان.

فيلم جوازة توكسيك

حقق فيلم "جوازة توكسيك" الذي يجمع بين ليلى علوي وبيومي فؤاد، المركز الخامس بإيرادات بلغت 32 ألف و378 جنيهًا. ويشارك في الفيلم أيضًا محمد أنور، هيدي كرم، ملك قورة، وتامر هجرس، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

أهل الكهف

فيلم أهل الكهف

تذيل فيلم "أهل الكهف" للفنان خالد النبوي القائمة بإيرادات بلغت 4 ألف و729 جنيهًا، مما يجعله مهددًا بالسحب من السينمات، والفيلم مأخوذ عن رواية الكاتب توفيق الحكيم، وتمت معالجته سينمائيًا بواسطة أيمن بهجت قمر، ومن إخراج عمرو عرفة، ويشارك في بطولته محمود حميدة، مصطفى فهمي، غادة عادل، وأحمد عيد.

تكشف هذه الإيرادات عن النجاح الكبير الذي حققته الأفلام في موسم الصيف السينمائي لهذا العام، وتبرز مدى التنوع والتميز في العروض السينمائية التي اجتذبت الجماهير.

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