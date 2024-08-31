اكس مراتي في الصدارة وأهل الكهف الأخير.. إليكم إجمالي إيرادات الأفلام أمس

اكس مراتي.. شهد موسم الصيف السينمائي لعام 2024 تنافسًا حادًا بين كبار النجوم، مما أدى إلى تحقيق إيرادات ضخمة للعديد من الأفلام المعروضة، تميز الموسم بأفلام متنوعة نالت إعجاب الجماهير، وكان على رأسها اكس مراتي الذي سيطر على شباك التذاكر، وحقق أعلى الإيرادات بين الأفلام المعروضة.

وفي هذا التقرير يستعرض موقع الموجز إيرادات الأفلام الأبرز ومراكزها في سباق شباك التذاكر.

إكس مراتي

فيلم اكس مراتي

فيلم "إكس مراتي"، بطولة النجمة أمينة خليل، حقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه، حيث تصدر شباك التذاكر بإيرادات بلغت مليون و 358 ألف و855 جنيهًا في آخر يوم عرض، الفيلم من إخراج معتز التوني، وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، ويشارك فيه عدد من النجوم مثل محمد ممدوح، هشام ماجد، محمد أوتاكا، علي صبحي، مصطفى غريب، وخالد كمال.

فيلم ولاد رزق 3

بينما جاء فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" في المركز الثاني بعد تصدره لفترة منذ عرضه في عيد الأضحى الماضي، حيث حقق إيرادات بلغت 327 ألف و76 جنيهًا. الفيلم يضم كوكبة من النجوم، منهم أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، سيد رجب، ونسرين أمين. الفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

فيلم اللعب مع العيال

أما فيلم "اللعب مع العيال"، للنجم محمد إمام، فقد احتل المركز الثالث بإيرادات بلغت 247 ألف و558 جنيهًا. الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، ويشاركه في البطولة أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبد العظيم، ويزو، ومصطفى غريب.

عصابة الماكس

فيلم عصابة الماكس

وفي المركز الرابع جاء فيلم "عصابة الماكس" بإيرادات بلغت 67 ألف و657 جنيهًا،الفيلم يضم النجوم أحمد فهمي، روبي، لبلبة، محمد لطفي، أوس أوس، حاتم صلاح، وأحمد فهيم، ومن تأليف أمجد الشرقاوي، وإخراج حسام سليمان.

فيلم جوازة توكسيك

فيلم "جوازة توكسيك"، الذي يجمع بين ليلى علوي وبيومي فؤاد، جاء في المركز الخامس بإيرادات بلغت 29 ألف و551 جنيهًا، ويشاركهما في البطولة محمد أنور، هيدي كرم، ملك قورة، وتامر هجرس، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

أهل الكهف

فيلم أهل الكهف

وفي المركز الأخير، تراجع فيلم "أهل الكهف"للفنان خالد النبوي بإيرادات بلغت 4 ألف و82 جنيهًا، مما يجعله مهددًا بالسحب من السينمات، الفيلم مأخوذ عن رواية الكاتب توفيق الحكيم، كتب معالجته السينمائية أيمن بهجت قمر، ومن إخراج عمرو عرفة، ويشارك في بطولته محمود حميدة، مصطفى فهمي، غادة عادل، وأحمد عيد.

تكشف هذه الإيرادات عن النجاح الكبير الذي حققته الأفلام في موسم الصيف السينمائي، ومدى التنوع والتميز الذي شهدته العروض السينمائية لهذا العام.

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