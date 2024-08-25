إيرادات الأفلام.. إكس مراتي يتصدر بقوة وولاد رزق 3 في المرتبة الثانية

ما زالت الأعمال السينمائية في دور العرض تحقق نجاحا يوما تلو الآخر ، وتصبح الإيرادات في أعلي قيمه لها، ومن أبرز تلك الأعمال فيلم "إكس مراتي" بطولة هشام ماجد وأمينة خليل، وفيلم "ولاد رزق 3" بطولة أحمد عز وعمرو يوسف، وفيلم "جوازة توكسيك" بطولة ليلي علوي ومحمد أنور، وفيلم "عصابة الماكس" بطولة لبلبة وأحمد فهمي.

إيرادات الأفلام في السينما

-فيلم إكس مراتي: حقق إيرادات بقيمه 1،035،596 جنيها، ويشارك بالعمل هشام ماجد، محمد ممدوح وأمينة خليل، ومن بينهم علي صبحي، محمد أوتاكا، مصطفى غريب، خالد كمال، والعمل من إخراج معتز التوني، وتأليف أحمد عبد الوهاب، كريم سامي

فيلم إكس مراتي

-فيلم ولاد رزق3: حقق إيرادات بقيمه 266،568 جنيها، ويشارك بالعمل كلا من أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، نسرين أمين، سيد رجب، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان.

ولاد رزق 3

-فيلم اللعب مع العيال: يحقق إيرادات بقيمه 161،252 جنيها، ويشارك بالعمل باسم سمرة، والفنان حجاج عبد العظيم، والفنانة ويزو، ومصطفى غريب، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف وإخراج شريف عرفة وهو العمل الأول الذي بينه وبين محمد عادل إمام.

اللعب مع العيال

-فيلم عصابة الماكس: حقق إيرادات بقيمة 53،283 جنيها ، ويشارك بالعمل أحمد فهمي، مجموعة من الفنانين ومن بينهم: لبلبة، روبي، أوس أوس، أحمد فهيم، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، أحمد السقا، صلاح عبد الله، هشام ماجد، محمد ثروت، محمد لطفي، والعمل من إخراج حسام سليمان.

عصابة الماكس

-فيلم جوازة توكسيك: حقق إيرادات بقيمه 32،319 جنيها، ويشارك بالفيلم كلا من ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، نورين أبو سعدة، فاروق قنديل، والعمل من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

-فيلم أهل الكهف: حقق إيرادات بقيمة 22،239 جنيها، وشارك في العمل خالد النبوي، والفنان محمد ممدوح، الفنان محمد فراج، محمود حميدة، بسنت شوقي، أحمد فؤاد سليم، أحمد عيد، أحمد وفيق، غادة عادل، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، فتحي عبد الوهاب، هاج جميل برسوم، رشوان توفيق، أحمد بدير، صبري فواز، مصطفى فهمي، ماجد المصري، خالد الصاوي، ومن إخراج عمرو عرفة.

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