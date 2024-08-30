أفلام صيف 2024 تحقق إيرادات متفاوتة وإكس مراتي يتصدر المرتبة الأولى

في موسم الصيف الحالي، تتنوع عروض الأفلام بشكل كبير بين الأكشن والكوميديا والدراما والتاريخي، مما يخلق منافسة مثيرة في شباك التذاكر.

وقد شهد يوم أمس تسجيل إيرادات متنوعة لهذه الأفلام، بلغت إجمالي 1.606.277 جنيهًا، فيما يلي يستعرض " الموجز" أبرز الأفلام وأداءها في شباك التذاكر.

صدارة الإيرادات: "إكس مراتي"

تربع فيلم "إكس مراتي" على قمة قائمة الإيرادات، محققًا مبلغًا كبيرًا قدره 1.046.769 جنيهًا.

الفيلم من بطولة هشام ماجد، محمد ممدوح، وأمينة خليل، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وإخراج معتز التوني.

يتميز الفيلم بتقديمه مزيجًا من الأكشن والكوميديا الذي لاقى قبولاً واسعًا من الجمهور، وهو ما ساعده على تصدر قائمة الإيرادات بنجاح.

إكس مراتي

"ولاد رزق 3" يواصل التألق

جاء فيلم "ولاد رزق 3" في المرتبة الثانية، محققًا إيرادات قدرها 280.818 جنيهًا، الفيلم، الذي يعتبر الجزء الثالث من سلسلة ناجحة، تدور أحداثه حول عملية سرقة تثير سلسلة من الصراعات والتحديات.

تشهد القصة حضورًا لنجوم بارزين مثل أحمد عز، عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، بالإضافة إلى ظهور خاص للملاكم العالمي تايسون فيوري. الفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، ويجمع بين الأكشن والدراما بشكل يجذب المشاهدين.

ولاد رزق3

"اللعب مع العيال" في المركز الثالث

احتل فيلم "اللعب مع العيال" المركز الثالث بإيرادات بلغت 170.730 جنيهًاْ، الفيلم من بطولة محمد إمام، ويشارك في بطولته أسماء جلال، باسم سمرة، وحجاج عبد العظيم، وهو من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو.

يُعد هذا العمل الأول بين محمد إمام وشريف عرفة، حيث قام الأخير بتأليف وإخراج الفيلم. يعتمد الفيلم على تقديم مزيج من الكوميديا والمواقف الطريفة التي تساهم في جذب الجمهور.

"عصابة الماكس" يحقق إيرادات متواضعة

حقق فيلم "عصابة الماكس" إيرادات بلغت 64.798 جنيهًا. الفيلم من بطولة أحمد فهمي، روبي، ولبلبة، وإخراج حسام سليمان.

وعلى الرغم من أن الفيلم لم يتمكن من تحقيق أرقام قياسية، إلا أنه لا يزال يساهم في المنافسة الصيفية. يعرض الفيلم قصة مثيرة تتضمن جرائم ومواقف مثيرة للاهتمام.

"جوازة توكسيك" يجذب الانتباه

حقق فيلم "جوازة توكسيك" إيرادات بلغت 33.350 جنيهًا. الفيلم من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وإنتاج شركة نيو سنشري.

يشارك في الفيلم ليلى علوي، بيومي فؤاد، وتامر هجرس، ويجمع بين علوي وفؤاد للمرة الرابعة، بعد نجاحهما في أفلام سابقة مثل "ماما حامل" و"شوجر دادى".

يتميز الفيلم بتقديمه لمواقف كوميدية تجمع بين هؤلاء النجوم، مما يضيف عنصر الجذب إلى شباك التذاكر.

"أهل الكهف" يحقق أقل الإيرادات

سجل فيلم "أهل الكهف" أدنى الإيرادات يوم أمس، حيث بلغت 9.812 جنيهًا فقط، الفيلم من بطولة خالد النبوي، غادة عادل، ومحمد ممدوح، وإخراج عمرو عرفة. بالرغم من حضور أسماء بارزة في الفيلم، لم يتمكن من جذب عدد كبير من المشاهدين في ظل المنافسة القوية.

أهل الكهف

يستعرض الفيلم قصة درامية تعتمد على أحداث تاريخية، ولكن يبدو أن تأثيره لم يكن قويًا بما يكفي في هذا الموسم الصيفي.

بهذا، يتضح أن موسم الصيف الحالي يحمل معه تنوعًا كبيرًا في عروض الأفلام، مما يعكس مدى تنوع اهتمامات الجمهور واختياراتهم في عالم السينما.

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