فيلم أهل الكهف يواصل حصده للإيرادات الضئيلة.. ننشر إجمالي إيرادات الأفلام أمس

فيلم أهل الكهف.. شهد موسم الصيف السينمائي 2024 منافسة شرسة بين نجوم الصف الأول، مما أدى إلى تحقيق إيرادات ضخمة، لكن فيلم أهل الكهف مازال متصدرًا للمركز الأخير، ويستعرض الموجز في هذا التقرير تفاصيل هذه الإيرادات، وأبرز الأفلام التي تصدرت المشهد.

إكس مراتي

إيرادات شباك التذاكر المصري

فيلم"إكس مراتي"، الذي انضم للمنافسة مؤخرًا، احتل المركز الأول في قائمة الإيرادات منذ عرضه، مُحققًا إيرادات بلغت أمس 65 مليون، و480 ألف و158 جنيهًا، وهو بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، هشام ماجد، محمد أوتاكا، علي صبحي، مصطفى غريب، خالد كمال، وهو من إخراج معتز التوني، وتأليف أحمد عبد الوهاب، كريم سامي.

فيلم ولاد رزق 3

حقق فيلم ولاد رزق 3 القاضية، نجاحًا كبيرًا منذ عرضه بالسينمات، وكان مسيطرًا على المركز الأول طوال الفترة الماضية منذ عرضه في عيد الأضحى الماضي، لكنه تراجع ليحتل المركز الثاني بعد عرض فيلم "إكس مراتي"، مُحققًا إيرادات بلغت 251 مليون و586 ألف و151 جنيهًا، والفيلم من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، وأسماء جلال، وآخرون، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

فيلم اللعب مع العيال

حل فيلم "اللعب مع العيال" للنجم محمد إمام في المركز الثالث، محققًا إيرادات بلغت 51 مليون و879 ألف و797 جنيهًا، والفيلم بطولة محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وآخرون من النجوم، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة، ويعد التعاون الأول بين المخرج شريف عرفة ومحمد إمام.

عصابة الماكس



فيلم عصابة الماكس

جاء في المركز الرابع فيلم "عصابة الماكس"، بإيرادات بلغت 27 مليون و850 ألف و488 جنيهاً، وهو بطولة كل من أحمد فهمي، روبي، لبلبة، محمد لطفي، أوس أوس، حاتم صلاح، أحمد فهيم وآخرون من النجوم، ومن تأليف أمجد الشرقاوي، وإخراج حسام سليمان، ويضم العمل عدد آخر من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم هشام ماجد، ومحمد ثروت، وحمو بيكا، وكريم فهمي، وحمدي الميرغني.

فيلم جوازة توكسيك

فيلم جوازة توكسيك، تصدر المركز الخامس، حيث حقق أمس إيرادات بلغت 9مليون و63 ألف و445 جنيهاً، وهو بطولة محمد أنور، ليلى علوي، هيدي كرم، ملك قورة، تامر هجرس، بيومي فؤاد، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

أهل الكهف

فيلم أهل الكهف

احتل فيلم "أهل الكهف" للنجم خالد النبوي المركز الأخير في قائمة شباك التذاكر، منذ أول يوم عرضه، وقد حقق أمس إيرادات بلغت 14 مليون و457 ألف و17 جنيهًا فقط، وهذا جعله مهدد بالسحب من السينمات.



والفيلم معالجة سينمائية أيمن بهجت قمر، وهو مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب الراحل توفيق الحكيم، وهو من إنتاج محمد رشيدي، إخراج عمرو عرفة، بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، مصطفى فهمي، غادة عادل، أحمد عيد، محمد فراج، عمرو عبدالجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، هاجر أحمد، ماجد المصري.



يظهر هذا النجاح الكبير لأفلام عيد الأضحى السينمائي 2024 التنافس الشديد بين نجوم الصف الأول، مما أدى إلى تحقيق إيرادات ضخمة وإثراء المشهد السينمائي المصري.

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