ياسمين رئيس تواصل تصوير دورها في مسلسل رقم سري

يستمر أبطال مسلسل "رقم سري" في تصوير مشاهدهم، حيث يشهد العمل أحداثًا مشوقة تجمع بين الدراما العائلية والتكنولوجيا الحديثة، المسلسل يسلط الضوء على علاقة متوترة بين الزوجين "لقاء" التي تجسد دورها الفنانة ياسمين رئيس، وزوجها الذي يلعب دوره أحمد الرفاعي، هذه العلاقة تأخذ منحنيات درامية معقدة تؤدي إلى خلافات حادة بينهما، تفتح الباب أمام حبكة مثيرة مليئة بالإثارة والغموض، ويكشف الموجز تفاصيل العمل.

قصة "رقم سري".. بين الحب والانتقام

ياسمين رئيس

تدور أحداث مسلسل "رقم سري" حول شخصية "لقاء"، المرأة المتزوجة من "أحمد الرفاعي"، التي تجد نفسها في صراع متواصل مع زوجها. نتيجة للخلافات العديدة التي تشتعل بينهما، تقرر "لقاء" أن تطلب الطلاق منه، ولكن زوجها لا يتقبل الفكرة بسهولة ويقرر الانتقام منها. تتوجه "لقاء" إلى أحد أقسام الشرطة لتقديم محضر ضد زوجها، ما يزيد من حدة التوتر بينهما ويدفع الأحداث إلى ذروتها.

التصوير والمواقع.. الانتقال إلى مدينة أكتوبر

ياسمين رئيس

بعد أن أتم فريق العمل تصوير ما يقرب من 60% من أحداث المسلسل، يستعدون الآن للانتقال إلى أحد الديكورات في مدينة أكتوبر لاستكمال التصوير. هذه المرحلة من التصوير تشهد تصوير مشاهد هامة ستساهم في تطور الحبكة الدرامية، مما يزيد من ترقب الجمهور لما سيحمله المسلسل من أحداث مشوقة.

"رقم سري".. امتداد لمسلسل "صوت وصورة"

ياسمين رئيس

يمثل مسلسل "رقم سري" امتدادًا لمسلسل "صوت وصورة" الذي عرض في العام الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا. مسلسل "صوت وصورة" تناول قضايا تكنولوجيا السوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي، من خلال قصة "رضوى" التي تعمل ممرضة وتتورط في قضية قتل، ما يفتح الباب أمام مناقشة مخاطر التكنولوجيا وكيف يمكن أن يتم استخدامها للتلاعب بالحقيقة.

طاقم العمل والإنتاج

ياسمين رئيس

مسلسل "رقم سري" يضم نخبة من الفنانين، على رأسهم ياسمين رئيس التي تقود العمل بأداء مميز يجذب الأنظار. تأليف المسلسل يعود إلى الكاتب محمد سليمان عبد المالك، الذي سبق له أن قدم العديد من الأعمال الدرامية الناجحة. أما الإخراج فيتولاه محمود عبد التواب "توبة"، بينما يتولى إنتاج العمل شركة أروما استديوز تحت إشراف مصطفى العوضي.

نجاح "صوت وصورة".. توقعات عالية لـ "رقم سري"

ياسمين رئيس

نجاح مسلسل "صوت وصورة" وضع توقعات عالية لمسلسل "رقم سري"، خاصة مع التشابه في الموضوعات التي تتناولها الأعمال. "صوت وصورة" لفت الأنظار إلى قضايا تكنولوجية حساسة، مثل التلاعب بالفيديوهات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهو ما أثار جدلاً كبيرًا وجعل المسلسل حديث الساعة. بطلة "صوت وصورة"، حنان مطاوع، قدمت أداءً قويًا أدى إلى نجاح المسلسل وانتشاره على نطاق واسع.

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