ياسمين رئيس تدخل الديكور الخاص لمسلسل "رقم سري".. تعرف على التفاصيل

دخلت الفنانة ياسمين رئيس، الديكور الخاص لمسلسلها الجديد "رقم سري"، وأطلقت الصور الأولى من كواليس المسلسل، وذلك من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وفي السطور التالية يرصد الموجز التفاصيل ،وظهرت خلال الصور بإطلالة كاجوال، فقد ارتدت بلوزة باللون الأبيض، وبنطلون باللون الأسود، وارتدت قبعة صفراء، وحذاء باللون الأبيض.

ياسمين رئيس

تفاصيل مسلسل رقم سري

مسلسل"رقم سري"، هذا العمل هو امتداد لمسلسل "صوت وصورة"، الذي عُرض العام الماضي، وتظهر فيه ياسمين بدور لقاء، حيث يتناول المسلسل قضية الذكاء الاصطناعي.

ياسمين رئيس



مسلسل جودر

وفي الوقت ذاته، تستعد ياسمين لعرض فيلمها الجديد"الفستان الأبيض"، ولم تقرر بعد العمل الذي ستشارك به في سباق رمضان المقبل، بعد نجاحها في تقديم دور شهرزاد في مسلسل "جودر" الذي عرض في رمضان 2024،وضم العمل عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم، ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور، وليد فواز، أحمد فتحي، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا في السباق الرمضاني 2024.

أبطال مسلسل رقم سري

"رقم سري" من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمود عبد التواب، وبطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، وعمرو وهبة، ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

ياسمين رئيس

تفاصيل مسلسل صوت وصورة

مسلسل "صوت وصورة" الجزء الأول شارك في بطولته حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، صدقي صخر، هاجر عفيفى، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمود عبدالتواب.

ودارت أحداث مسلسل “صوت وصورة” حول “رضوى” الفنانة حنان مطاوع، والتي تُتهم بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها ونجح في الفرار من العقاب، وجيد شخصيته الفنان مراد مكرم.

فيلم أنا لحبيبي

كما حصلت ياسمين رئيس، مؤخرًا على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "أنا لحبيبي" في الدورة 72 من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، والفيلم شاركها في بطولته كريم فهمي، سوسن بدر، محمد الشرنوبي، بيومي فؤاد، محسن محيي الدين، وآخرون من الفنانين، والعمل من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجورى.

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