ياسمين رئيس تعود إلى الشاشة في مسلسل "رقم سري".. في خطوة جديدة تعكس حرصها على تقديم أدوار متنوعة، تستعد الفنانة ياسمين رئيس للظهور في مسلسل "رقم سري"، الذي يشهد تطورًا دراميًا مختلفًا بعيدًا عن استخدام الذكاء الاصطناعي.

يأتي هذا العمل كامتداد لمسلسل "صوت وصورة"، لكن برؤية جديدة وقصة تحمل الكثير من المفاجآت ، يرصدها “ الموجز ” في السياق التالي

كشف الكاتب محمد سليمان عبد الملك كشف عن تفاصيل هذا العمل الذي يعكف على كتابته حاليًا، مؤكدًا انضمام نجوم مميزين إلى فريق التمثيل.

تطورات جديدة في مسلسل "رقم سري"

أعلن الكاتب محمد سليمان عبد الملك أن مسلسل "رقم سري" دخل مرحلة الكتابة، حيث يجري العمل على تطوير سيناريو جديد بعيدًا تمامًا عن فكرة الذكاء الاصطناعي التي كانت محورية في الجزء الأول من مسلسل "صوت وصورة".

يهدف المسلسل الجديد إلى تقديم قصة مثيرة ومليئة بالتشويق، تخالف التوقعات السابقة، مما يعكس رغبة فريق العمل في تقديم محتوى مختلف يتناسب مع تطلعات الجمهور.

ياسمين رئيس

اختيار الأبطال وانضمام ياسمين رئيس لمسلسل رقم سري

يشارك في بطولة "رقم سري" نخبة من الفنانين المميزين، حيث استقر صناع العمل على انضمام كل من ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، وأحمد الرافعى.

تجسد ياسمين رئيس دورًا جديدًا يحمل في طياته الكثير من التحديات والعمق الدرامي، ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحًا كبيرًا نظرًا لقوة النص واحترافية فريق العمل.

المخرج محمود عبد التواب والمنتج حاليًا يقومان باختيار باقي أبطال العمل، في حين أن فريق العمل يسعى لتقديم تجربة تلفزيونية فريدة تجمع بين الإثارة والتشويق، مع الحفاظ على جودة التمثيل والتصوير.

فكرة الذكاء الاصطناعي في الجزء الأول من "صوت وصورة"

الجزء الأول من مسلسل "صوت وصورة" كان قد تناول موضوع الذكاء الاصطناعي بطريقة مميزة، حيث استخدم هذا المفهوم في حل لغز جريمة قتل. وقد لاقى هذا الجزء استحسان الجمهور لما قدمه من إثارة وتشويق.

شارك في بطولة هذا الجزء كل من حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبة، ووليد فواز، فيما تولى كتابة السيناريو والحوار محمد سليمان عبد الملك، وأخرجه محمود عبد التواب.

انطلاق تصوير "رقم سري" واستعداد ياسمين رئيس للدور

بدأت ياسمين رئيس تصوير مشاهدها في مسلسل "رقم سري"، وهو العمل الذي يعتبر امتدادًا لمسلسل "صوت وصورة"، ولكن مع تقديم رؤية جديدة ومختلفة.

ياسمين رئيس، التي كانت قد شاركت في الجزء الأول، تستعد لتقديم شخصية جديدة تتميز بتعقيداتها الدرامية وتفاصيلها الغنية.

من المقرر أن يعرض المسلسل في فترة الأوف سيزون، مما يضفي عليه مزيدًا من الأهمية والاهتمام.

مسلسل "جودر ألف ليلة وليلة" نجاح ياسمين رئيس الأخير



آخر أعمال ياسمين رئيس التي حققت نجاحًا كبيرًا كان مسلسل "جودر ألف ليلة وليلة"، الذي عُرض في السباق الرمضاني 2024.

هذا المسلسل التاريخي الضخم، الذي شارك فيه عدد كبير من النجوم مثل ياسر جلال، نور، وليد فواز، وأحمد فتحي، كان من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري ،تمكن العمل من لفت الأنظار وتحقيق نسب مشاهدة عالية، مما عزز مكانة ياسمين رئيس كواحدة من أبرز نجمات الشاشة الصغيرة.

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