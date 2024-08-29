فيلم إكس مراتي يسيطر على شباك التذاكر.. تعرف على إجمالي إيرادات الأفلام أمس

فيلم إكس مراتي.. شهد موسم الصيف السينمائي 2024 منافسة ضخمة بين كبار النجوم في الصف الأول، وهذا أدى لتحقيق إيرادات كبيرة، لكن فيلم إكس مراتي هو الفيلم المسيطر على الإيرادات اليومية، ويستعرض الموجز في التقرير التالي إجمالي الإيرادات التي حققتها الأفلام، وأبرز الأفلام المتصدرة للإيرادات.

إكس مراتي

إيرادات شباك التذاكر المصري

فيلم"إكس مراتي"، بطولة النجمة أمينة خليل، احتل المركز الأول في شباك التذاكر منذ عرضه، وقد حقق أمس إيرادات بلغت 809 ألف و344 جنيهًا، والفيلم يضم مجموعة من النجوم وهم محمد ممدوح، هشام ماجد، محمد أوتاكا، علي صبحي، مصطفى غريب، خالد كمال، وآخرون من النجوم، وهو من إخراج معتز التوني، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب، كريم سامي.

فيلم ولاد رزق 3

كما حقق فيلم ولاد رزق 3 القاضية، نجاحًا ساحقًا منذ عرضه بالسينمات، وقد كان مسيطرًا على المركز الأول خلال الفترة الماضية منذ عرضه في عيد الأضحى الماضي، لكنه تراجع واحتل المركز الثاني، وقد بلغت إيراداته بالأمس 209 مليون و892 ألف و151 جنيهًا، والفيلم بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، وأسماء جلال، وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

فيلم اللعب مع العيال

تصدر فيلم "اللعب مع العيال" للنجم محمد إمام المركز الثالث، في شباك التذاكر، وقد حقق إيرادات بلغت 318 ألف و797 جنيهًا، والفيلم بطولة محمد إمام، ويشاركه في العمل أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وآخرون من النجوم، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة، ويعتبر التعاون الأول بين المخرج شريف عرفة ومحمد إمام.

عصابة الماكس



فيلم عصابة الماكس

وقد جاء فيلم "عصابة الماكس"، في المركز الرابع بإيرادات بلغت 28 ألف و162 جنيهاً، وهو بطولة النجوم أحمد فهمي، روبي، لبلبة، محمد لطفي، أوس أوس، حاتم صلاح، أحمد فهيم وآخرون من النجوم، ومن تأليف أمجد الشرقاوي، وإخراج حسام سليمان، بجانب عدد آخر من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم هشام ماجد، ومحمد ثروت، وحمو بيكا، وكريم فهمي، وحمدي الميرغني.

فيلم جوازة توكسيك

فيلم جوازة توكسيك، للنجمان ليلى علوي وبيومي فؤاد تصدر المركز الخامس، وقد حقق أمس إيرادات بلغت 43ألف و100جنيهاً، ويشاركهما في بطولته محمد أنور، هيدي كرم، ملك قورة، تامر هجرس، وآخرون من النجوم، والفيلم من تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

أهل الكهف

فيلم أهل الكهف

سيطر فيلم "أهل الكهف" للفنان خالد النبوي على المركز الأخير في قائمة شباك التذاكر، منذ طرحه لأول مرة في دور العرض، وقد بلغت أمس إيراداته نحو 10 ألف و16 جنيهًا فقط، وهذا جعله مهدد بالسحب من السينمات.



والفيلم كتب المعالجة السينمائية له أيمن بهجت قمر، كنت أنه مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الراحل توفيق الحكيم، وهو من إنتاج محمد رشيدي، إخراج عمرو عرفة، ويشارك خالد النبوي فيه محمود حميدة، مصطفى فهمي، غادة عادل، أحمد عيد، محمد فراج، عمرو عبدالجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، هاجر أحمد، ماجد المصري، وهذه الإيرادات التي حققتها الأفلام، تظهر النجاح الكبير التي حققته الأفلام.

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