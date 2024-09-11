فيلم إكس مراتي يسيطر على شباك التذاكر.. حصيلة إيرادات الأفلام أمس

فيلم إكس مراتي.. شهدت دور العرض السينمائية خلال موسم الصيف السينمائي لعام 2024 الجاري تنافسًا ضخمًا بين العديد من الأفلام التي استحوذت على اهتمام الجمهور والنقاد، وهذه الأعمال تنوعت ما بين الكوميديا، والدراما، والأكشن، التي جذبت عشاق السينما لمتابعتهم.



وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز الإيرادات التي حققتها الأفلام.

إكس مراتي

فيلم إكس مراتي

جاء في مقدمة هذه الأفلام، فيلم "إكس مراتي" الذي جاء في الصدارة كأعلى الأفلام تحقيقاً للإيرادات، وبلغت أرباحه 487,716 جنيهًا، الفيلم من بطولة أمينة خليل، ويشاركها البطولة محمد ممدوح، هشام ماجد، ومحمد أوتاكا، وهو من إخراج معتز التوني وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي.

فيلم ولاد رزق

تلاه في المركز الثاني فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" بإيرادات بلغت 164.184 جنيهات، ويضم نخبة من النجوم مثل أحمد عز، عمرو يوسف، وآخرين، تحت قيادة المخرج طارق العريان.

فيلم اللعب مع العيال

أما المركز الثالث فكان من نصيب فيلم "اللعب مع العيال" للنجم محمد إمام، الذي حقق إيرادات وصلت إلى 110.936 جنيهًا. الفيلم من إخراج شريف عرفة ويشارك فيه عدد من الأسماء الكبيرة في عالم السينما.

عصابة الماكس

فيلم عصابة الماكس

في المركز الرابع، جاء فيلم "عصابة الماكس" بإيرادات بلغت 110.936 جنيهًا، وهو من بطولة أحمد فهمي، روبي، ولبلبة، وإخراج حسام سليمان.



بينما جاء في المركز الخامس فيلم "جوازة توكسيك" الذي جمع 19.801 جنيهًا من بطولته ليلى علوي وبيومي فؤاد.

أهل الكهف

فيلم أهل الكهف

أما فيلم "أهل الكهف"، الذي يضم النجوم خالد النبوي ومحمود حميدة، فقد جاء في المركز الأخير بإيرادات متواضعة بلغت 2.363 جنيهًا، مما يجعله مهددًا بالسحب من دور العرض، على الرغم من أنه يستند إلى رواية للكاتب الكبير توفيق الحكيم، ومعالجة سينمائية من أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

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