فيلم إكس مراتي في المركز الثاني.. تعرف على إجمالي إيرادات الأفلام أمس

فيلم إكس مراتي.. يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة شرسة بين مجموعة من الأفلام التي تسعى لتحقيق أكبر حصة من إيرادات شباك التذاكر، حيث يعرض سبعة أفلام متنوعة تمزج بين الدراما، الكوميديا، والأكشن، ويتصدر المشهد فيلم "عاشق" الذي نجح في جذب اهتمام الجمهور وتصدر القائمة، بينما تأتي الأفلام الأخرى لتتنافس على مراكز أقل.

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز الإيرادات اليومية التي حققتها الأفلام المعروضة حالياً.

فيلم عاشق

فيلم "عاشق" للنجم أحمد حاتم هو المتربع على عرش الإيرادات محققًا مليون و377 ألف و38 جنيهًا، وذلك بفضل قصته الرومانسية التي تدور حول طبيب يعالج حالات الإدمان، فيما تواجه شريكة حياته، التي تجسدها أسماء أبو اليزيد، تحديات عديدة بعد تعرضها لحادث. الفيلم من تأليف محمود زهران وإخراج عمرو صلاح.

إكس مراتي

فيلم إكس مراتي





يحتل فيلم "إكس مراتي" المرتبة الثانية بإيرادات بلغت655 ألف

و81 جنيهًا، والفيلم من بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح ويشاركهم هشام ماجد، وآخرون من النجوم، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، وهو من إخراج معتز التوني وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي.

فيلم ولاد رزق 3: القاضية





في المركز الثالث، جاء فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" الذي حقق 148 ألف و153جنيهًا، والفيلم يضم نجومًا كبار مثل أحمد عز، عمرو يوسف، وآسر ياسين، سيد رجب، نسرين أمين، محمد ممدوح، وآخرون من النجوم، ويتميز بأجواء الإثارة والأكشن، والعمل من إخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهيني.

فيلم اللعب مع العيال

جاء في المركز الرابع فيلم "اللعب مع العيال" للنجم محمد إمام، بإيرادات وصلت إلى 125 ألف و597جنيهًا، والفيلم من إخراج وتأليف شريف عرفة، ويضم في بطولته أيضًا أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبد العظيم، ويزو، مصطفى غريب، وآخرون من النجوم.

عصابة الماكس

فيلم عصابة الماكس

حقق فيلم "عصابة الماكس" المركز الخامس بإيرادات بلغت 52 ألف و82 جنيهًا، والعمل يشارك في بطولته أحمد فهمي، روبي، ولبلبة، أوس أوس، من تأليف أمجد الشرقاوي وإخراج حسام سليمان.

فيلم جوازة توكسيك

في المركز السادس، يأتي فيلم "جوازة توكسيك" بإيرادات بلغت 4,730 جنيهًا، الفيلم يشارك فيه ليلى علوي، تامر هجرس، هيدي كرم، بيومي فؤاد، وآخرون من النجوم، ويتناول العلاقات الزوجية المعقدة، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

أهل الكهف

فيلم أهل الكهف

أخيرًا، احتل فيلم "أهل الكهف" المرتبة السابعة بإيرادات ضئيلة بلغت 14 ألف و43جنيهًا، الفيلم يعتمد على الرواية الشهيرة للكاتب توفيق الحكيم ويضم في بطولته خالد النبوي ومحمود حميدة. كتب السيناريو أيمن بهجت قمر وأخرجه عمرو عرفة.

اقرأ أيضًا:

"إكس مراتي" يتصدر إيرادات السينما المصرية

إكس مراتي يتصدر شباك التذاكر بإيرادات ضخمة.. تعرف على التفاصيل