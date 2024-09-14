فيلم عاشق يطيح بفيلم إكس مراتي.. تعرف على إجمالي إيرادات الأفلام أمس

يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة قوية بين عدة أفلام متنوعة، يبلغ عددها سبعة أفلام، منها فيلم عاشق الذي تصدر الإيرادات.

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز الإيرادات التي حققتها الأفلام من الأعلى إيرادًا للأقل إيرادًا.

إيرادات فيلم عاشق



تصدر فيلم عاشق للنجم أحمد حاتم، المركز الأول في شباك التذاكر، فقد حقق مليون و717 ألف و236 جنيهًا، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي عن قصة حب تجمع بين طبيب شاب يعالج الإدمان وفتاة تتورط في مشاكل معقدة بعد حادث تعرضت له، ويشاركه في بطولة الفيلم أسماء أبو اليزيد، محسن محيي الدين، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج عمرو صلاح.

إكس مراتي

فيلم إكس مراتي

في المرتبة الثانية جاء فيلم إكس مراتي، الذي كان متصدرًا للإيرادات الفترة الماضية، وقد حصد 828 ألف و462 جنيهًا، والفيلم يروي قصة كوميدية عن العلاقات الزوجية السابقة، ويجمع بين النجوم أمينة خليل ومحمد ممدوح وهشام ماجد، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وإخراج معتز التوني.

فيلم ولاد رزق 3

أما فيلم "ولاد رزق 3: القاضية"، فقد احتل المركز الثالث بإيرادات بلغت197 ألف و817 جنيهًا، يشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، بينهم أحمد عز وعمرو يوسف ومحمد ممدوح، وهو من إخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهيني.

فيلم اللعب مع العيال

في المركز الرابع جاء فيلم"اللعب مع العيال"، محققًا 174 ألف و84 جنيهًا، الفيلم من بطولة محمد إمام ويتميز بأحداثه الكوميدية، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة، ويضم أيضًا أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبد العظيم.

عصابة الماكس

فيلم عصابة الماكس

فيلم"عصابة الماكس" جاء في المرتبة الخامسة بإيرادات وصلت إلى 58 ألف و14 جنيهًا، والفيلم يجمع بين أحمد فهمي وروبي ولبلبة، ويدور في إطار كوميدي، وهو من تأليف أمجد الشرقاوي وإخراج حسام سليمان.

فيلم جوازة توكسيك

في المركز السادس جاء فيلم "جوازة توكسيك"، محققًا إيرادات ضعيفة بلغت 4 آلاف و730 جنيهًا، ويشارك في بطولته ليلى علوي وبيومي فؤاد ومحمد أنور، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

أهل الكهف

فيلم أهل الكهف

أما فيلم "أهل الكهف" فقد جاء في ذيل القائمة بإيرادات بلغت ألف و171 جنيهًا، ما يجعله مهددًا بالخروج من دور العرض، والفيلم من بطولة خالد النبوي ومحمود حميدة، وآخرون من النجوم، ويستند إلى رواية الكاتب توفيق الحكيم، مع معالجة سينمائية كتبها أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

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