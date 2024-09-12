في أول أيام عرضه.. إيرادات فيلم عاشق تُذهل الجميع

إيرادات فيلم عاشق .. خلال أول يوم عرض لفيلم "عاشق" في السينمات ، حقق الفيلم إيرادات كبيرة في أول أيام عرضه ، تخطت المليون جنيه ، وذلك بعدما إنطلق عرضه أمس الأربعاء الموافق 11 سبتمبر بجميع دور العرض .

والجدير بالذكر أن فيلم "عاشق" كان قد تم تأجيله ما يقرب من عامين ، ليتم إصداره بعدها في سبتمبر 2024 ويجد رواجا كبيرا .

وفي السطور القادمة يكشف الموجز كافة تفاصيل الفيلم وقصته وأبطاله.

قصة فيلم "عاشق"

تدور أحداث فيلم "عاشق" في إطار رومانسي، حول قصة حب تكلل بالزواج بين شاب وفتاة يلعب دورهما أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، فيظهر أحمد حاتم بدور طبيب يعالج حالات الإدمان، وتجسد أسماء أبو اليزيد دور فتاة تقع في مشاكل عديدة بسبب معاناتها من الإدمان.

افيش فيلم عاشق

شخصيات فيلم "عاشق"

ويجسد الفنان محسن محيي الدين خلال أحداث فيلم عاشق دور والد الفنانة أسماء أبو اليزيد، التي تقع في قصة حب مع الفنان أحمد حاتم، ثم يتزوجها بعد ذلك، وذلك في إطار نفسي.

ويظهر الفنان سامي مغاوري، خلال أحداث فيلم عاشق، بدور دجال يلجأ له أحمد حاتم، لكي يساعده في طرد الأرواح الشريرة التي تمكنت من زوجته.

أبطال فيلم "عاشق"

يضم فيلم "عاشق" نخبة من الفنانين منهم أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، محسن محيي الدين، وكريم قاسم.

نشاط فني كبير يشهده الفنان أحمد حاتم

يشهد الفنان أحمد حاتم، نشاط فني كبير خلال هذه الفترة،حيث حقق نجاح كبير بعد عرض حلقات مسلسل " عمر أفندي"، وحاليا ينتظر عرض فيلم " الملحد " والذي تم تأجيله عدة مرات .

وفي سياق متصل، انتهى صناع فيلم "الملحد" من تصويره والمراحل النهائية من المونتاج والمكساج، وكان من المقرر عرضه في دور السينما في 14 أغسطس 2024، لكن الفيلم واجه تأجيلاً غير متوقع أثار جدلاً واسعاً بسبب موضوعه الشائك.

الفنان أحمد حاتم

هجوم الجمهور علي الفيلم ومصير عرضه

بالإضافة إلى هجوم الجمهور للفيلم قبل عرضه في دور السينمات، وهذا تسبب في إثارة الجدل حوله،وتحديدًا بعد حصول الفيلم على موافقة من كل الجهات المعنية والرقابة للعرض في السينمات.

أعرب المخرج ماندو العدل عن استيائه من التأجيل عبر حسابه على فيسبوك، مطالباً بعدم منع عرض الفيلم.

وأكد العدل أن الفيلم جاهز للعرض، وأن جميع مراحل ما بعد الإنتاج قد أُنجزت، بما في ذلك المونتاج والمكساج وتصحيح الألوان، وقد حصل الفيلم على ترخيص من الرقابة على المصنفات الفنية بعد فترة طويلة من المشاهدات.

وأضاف العدل أن المنتج أحمد السبكي استثمر مبالغ كبيرة في الدعاية للفيلم بناءً على الترخيص، لكن تم إزالة هذه الدعاية لاحقاً، مما أدي إلى خسائر مالية كبيرة.

فيلم الملحد

تفاصيل فيلم "الملحد"

فيلم "الملحد" من تأليف إبراهيم عيسى وإنتاج أحمد السبكي وإخراج ماندو العدل، ويتناول قضية التطرف الديني والفكر المتعصب الذي قد يؤدي إلى الإلحاد.

ويسلط الضوء على شخصية شاب نشأ في بيئة متشددة على يد والده الشيخ السلفي، ويستعرض كيف يمكن أن يؤدي التعذيب وفقر الفكر إلى تشتت الفكر والإلحاد.

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