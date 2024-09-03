فيلم عاشق يورط أحمد حاتم في حب مدمنة

تصدر اسم فيلم عاشق، تريند محرك البحث جوجل، وذلك بعدما شوق الفنان أحمد حاتم، جمهوره للفيلم، من خلال نشره الإعلان التشويقي للفيلم، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، والفيلم من المقرر طرحه بدور عرض السينمات بمصر، يوم 11 سبتمبر الجاري.

أحمد حاتم

أبطال فيلم عاشق

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل ،فيلم عاشق، يشارك في بطولته بجانب أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، محسن محيي الدين، كريم قاسم، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح، وأحداثه تدور في إطار رومانسي لايت.



قصة فيلم عاشق

تدور أحداث فيلم "عاشق" في إطار رومانسي، حول قصة حب تكلل بالزواج بين شاب وفتاة يلعب دورهما أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، فيظهر أحمد حاتم بدور طبيب يعالج حالات الإدمان، وتجسد أسماء أبو اليزيد دور فتاة تقع في مشاكل عديدة بسبب معاناتها من الإدمان.

أحمد حاتم

تفاصيل شخصيات فيلم عاشق

ويجسد الفنان محسن محيي الدين خلال أحداث فيلم عاشق دور والد الفنانة أسماء أبو اليزيد، التي تقع في قصة حب مع الفنان أحمد حاتم، ثم يتزوجها بعد ذلك، وذلك في إطار نفسي.

ويظهر الفنان سامي مغاوري، خلال أحداث فيلم عاشق، بدور دجال يلجأ له أحمد حاتم، لكي يساعده في طرد الأرواح الشريرة التي تمكنت من زوجته.

عمر أفندي

مسلسل عمر أفندي

وفي سياق آخر، يعرض حالياً للفنان أحمد حاتم، مسلسل عمر أفندي، على قناة ON، وهو من تأليف مصطفى حمدي وإخراج عبدالرحمن أبو غزالة، وبطولة كوكبة من النجوم مثل رانيا يوسف، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، ميمي جمال، ومحمود حافظ، وآخرون.

فيلم الملحد

وينتظر أحمد حاتم، حالياً عرض فيلمه الجديد الملحد بدور العرض السينمائية، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وهو من إخراج ماندو العدل، وتأليف وقصة إبراهيم عيسى، وبطولة محمود حميدة، شيرين رضا، صابرين، الراحل مصطفي درويش، أحمد السلكاوي، نجلاء بدر، هشام عاشور، تارا عماد، وآخرون من النجوم.

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