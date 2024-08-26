خطأ فادح في مسلسل عمر أفندي بطولة أحمد حاتم.. تفاصيل

مسلسل عمر أفندي حقق نجاحاً ملحوظاً على منصة "شاهد" وأصبح من أكثر الأعمال مشاهدة في مصر، ومع ذلك تعرض العمل لانتقادات بسبب ظهور خطأ في الحلقة الخامسة، وفي السطور التالية يرصد الموجز التفاصيل التي انتقدها الجمهور،حيث ارتدى "أباظة"، الشخصية التي يلعبها الفنان محمود حافظ، ساعة حديثة، وهو ما اعتبره البعض تناقضاً مع فترة الأربعينات من القرن الماضي التي تدور فيها أحداث المسلسل.

عمر أفندي

رغم هذا الانتقاد، تمكن المسلسل من تصدر قائمة الأعلى مشاهدة في مصر بعد أسبوع من طرحه، متفوقاً على العديد من الأعمال الأخرى. كان المسلسل يحمل في البداية اسم "السرداب"، وتم تغييره لاحقاً إلى "عمر أفندي".

القنوات الناقلة لمسلسل عمر أفندي

ومسلسل "عمر أفندي" حظي بصدى واسع واحتل صدارة محرك البحث جوجل، لاسيما بعد عرض أولى حلقاته، ومازال مستمرًا في تصدر التريند، ويُعرض المسلسل على قناة ON كل أسبوع من الأحد للخميس في الساعة السابعة والنصف مساءً، مع إعادة أولى في الواحدة والربع صباحاً، وإعادة ثانية في الحادية عشرة والنصف صباحاً، كما يُعرض على قناة ON Drama في الساعة العاشرة مساءً، مع إعادة في الخامسة صباحاً وأخرى في الرابعة عصراً.

عمر أفندي

تفاصيل وأحداث مسلسل عمر أفندي

مسلسل عمر أفندي يجمع بين الكوميديا والرومانسية والدراما الاجتماعية، حيث يلعب أحمد حاتم دوراً رئيسياً في رحلة عبر الزمن للأربعينيات من القرن الماضي، خلال هذه الرحلة، يتفاعل مع شخصيات متنوعة مثل الراقصة زيزي التي تؤديها آية سماحة، وصاحبة بنسيون تجسدها رانيا يوسف، ويتناول العمل مواقف كوميدية تشمل تعاون حاتم مع اليهود قبل طردهم، واستخدامه لمفاهيم حديثة مثل تطبيق "واتساب" بشكل فكاهي.

أبطال مسلسل عمر أفندي

مسلسل "عمر أفندي"، من تأليف مصطفى حمدي وإخراج عبدالرحمن أبوغزالة، وبطولة مجموعة من النجوم مثل أحمد حاتم، رانيا يوسف، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، ميمي جمال، ومحمود حافظ، وغيرهم من الفنانين .

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