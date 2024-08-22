بعد تصدره للتريند.. ملخص أحداث الحلقة 4 من مسلسل عمر أفندي

تصدر اسم مسلسل عمر أفندي، تريند جوجل، بعد عرض الحلقة الرابعة، التي دارت أحداثها حول إعجاب "عمر أفندي" أحمد حاتم بأداء "زينات" آية سماحة في التياترو الخاص بـ"أباظة" محمود حافظ، هذا الإعجاب أثار قلق أباظة خاصةً بعد أن قبلت زينات الجلوس مع عمر، بينما كانت ترفض الجلوس مع ضابط إنجليزي، وفي السطور التالية يرصد الموجز تفاصيل تلك الحلقة.

ملخص أحداث الحلقة 4 مسلسل عمر أفندي

تطورت علاقة عمر وزينات عندما عادوا معًا من التياترو، حيث علمها عمر لعبة مستوحاة من "الواتساب" ولكنها تكتب على شجرة، حيث كتبت زينات ما تريد وعمر وضع علامة بجوارها عندما قرأها.

في هذه الأثناء، أباظة اتفق مع ضابط إنجليزي للجلوس مع زينات، واستخدم تهديدًا ضد دلال رانيا يوسف للحصول على المال، حاولت زينات مساعدة دلال عبر بيع البنسيون، ولكن أباظة رفض وهددها، ما دفعها لضربه بزجاجة وإصابته.

وعاد عمر إلى الماضي وقابل ماجي (ميران عبد الوارث) التي سألته عن غيابه، وبرر بأنه كان نائمًا، لكنه في الحقيقة يرغب في الطلاق منها خوفًا على ابنته، وشعرت ماجي بالإحباط وذهبت للسهر مع صديقتها، ولكنها تعرضت لتحرش يدفعها للانهيار.

في النهاية، عمر تعلم بما نوى أباظة فعله مع زينات وقرر التدخل بمساعدة دياسطي مصطفى أبو سريع، وقام بخطف الضابط لكن اختار عدم قتله واطلق سراحه بعد هروبهما.



قنوات عرض مسلسل عمر أفندي



ومسلسل "عمر أفندي" حظي بصدى واسع واحتل صدارة محرك البحث جوجل، لاسيما بعد عرض أول ثلاث حلقات منه، ومازال مستمرًا في تصدر التريند، يُعرض المسلسل على قناة ON من الأحد للخميس في الساعة السابعة والنصف مساءً، مع إعادة أولى في الواحدة والربع صباحاً، وإعادة ثانية في الحادية عشرة والنصف صباحاً، كما يُعرض على قناة ON Drama في الساعة العاشرة مساءً، مع إعادة في الخامسة صباحاً وأخرى في الرابعة عصراً.



قصة مسلسل عمر أفندي



مسلسل عمر أفندي يجمع بين الكوميديا والرومانسية والدراما الاجتماعية، حيث يلعب أحمد حاتم دوراً رئيسياً في رحلة عبر الزمن للأربعينيات من القرن الماضي، خلال هذه الرحلة، يتفاعل مع شخصيات متنوعة مثل الراقصة زيزي التي تؤديها آية سماحة، وصاحبة بنسيون تجسدها رانيا يوسف، ويتناول العمل مواقف كوميدية تشمل تعاون حاتم مع اليهود قبل طردهم، واستخدامه لمفاهيم حديثة مثل تطبيق "واتساب" بشكل فكاهي.

مسلسل عمر أفندي



مسلسل "عمر أفندي"، من تأليف مصطفى حمدي وإخراج عبدالرحمن أبوغزالة، وبطولة مجموعة من النجوم مثل أحمد حاتم، رانيا يوسف، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، ميمي جمال، ومحمود حافظ، وغيرهم من الفنانين .

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