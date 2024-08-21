بعد تصدره التريند.. ملخص أحداث مسلسل عمر أفندي الحلقة 3

تصدر اسم مسلسل عمر أفندي تريند جوجل، وذلك بعد عرض الحلقة الثالثة، التي عرضت مساء أمس على قناة ON، والتي يرصد الموجز ملخص أحداثها، والتي دارت حول استيقاظ "علي" أحمد حاتم متأخرًا، وكان في منزل "دياسطي" مصطفى أبو سريع، واضطر للعودة سريعًا للحاضر لكي يأخذ ابنته من المدرسة، حدث ذلك وهو يرتدي بيجامة، وتعرض لموقف محرج عند نقطة تفتيش حيث كان من الممكن أن يُعتقل لولا تدخل زوجته "ماجي" ميران عبد الوارث التي تدخلت لحل المشكلة، ولكنها كانت غاضبة منه.

عمر أفندي

ملخص أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل عمر أفندي

لاحظ والد "ماجي" غضبها ويقرر معاقبة "علي" بطرق غير تقليدية، حيث أجبره على تناول أكثر من 30 ساندويتش كبدة، رغم أن "علي" لا يحبها، وهدده بما هو أسوأ إذا أغضب ابنته الوحيدة، هذا التصرف يزيد من غضب "ماجي" حيث رأت أن والدها يساهم في زيادة الفجوة بينها وبين زوجها.

بينما سعى "علي" لحل الأمور، اكتشف تفاصيل جديدة عن والده "تهامي" الذي كان يخطط في الأربعينيات لمساعدة "دلال" رانيا يوسف و"زينات" آية سماحة في شراء البنسيون، لكن الظروف لم تساعده في ذلك، فقرر شراء ذهب من الحاضر والعودة للماضي، ليكتشف أن قيمة الذهب في الماضي لا تتجاوز الجنيه والنصف، مما يجعل مهمة مساعدتهم في تسديد مبلغ 800 جنيه أكثر صعوبة.

وفي تطور آخر، أكمل "علي" لوحة كان والده قد بدأها قبل وفاته، والتي كانت مخصصة لزينات، فأعجبت "زينات" باللوحة ودعت "علي" لحضور عرض في التياترو الذي تعمل به في شارع عماد الدين، وووافق على الدعوة، وفي الوقت ذاته، يجد "علي" نفسه متورطًا في مشكلة مع "دياسطي" الذي خطف جنديًا إنجليزيًا واحتجزه في غرفة مشتركة مع "علي"، وينتظر منه أن يشهد قتل الجندي ليثبت أنه فدائي، ولكن "علي" تدخل لوقف القتل.

ومع انشغاله بالأحداث الماضية، توترت العلاقة بين "علي" و"ماجي"، التي حاولت الوصول إليه دون جدوى، بينما أصبح "صبري" غير قادر على معرفة أي معلومات عن "علي".

مواقيت عرض مسلسل عمر أفندي

مسلسل "عمر أفندي" حظي بصدى واسع واحتل صدارة محرك البحث جوجل، خاصةً بعد عرض الحلقة الأولى والثانية، ومازال مستمرًا في تصدر التريند، يُعرض المسلسل على قناة ON من الأحد للخميس في الساعة السابعة والنصف مساءً، مع إعادة أولى في الواحدة والربع صباحاً، وإعادة ثانية في الحادية عشرة والنصف صباحاً، كما يُعرض على قناة ON Drama في الساعة العاشرة مساءً، مع إعادة في الخامسة صباحاً وأخرى في الرابعة عصراً.

عمر أفندي

أحداث مسلسل عمر أفندي

يمزج المسلسل بين الكوميديا والرومانسية والدراما الاجتماعية، حيث يلعب أحمد حاتم دوراً رئيسياً في رحلة عبر الزمن إلى الأربعينيات من القرن الماضي، خلال هذه الرحلة، يتفاعل مع شخصيات متنوعة مثل الراقصة زيزي التي تؤديها آية سماحة، وصاحبة بنسيون تجسدها رانيا يوسف، ويتناول العمل مواقف كوميدية تشمل تعاون حاتم مع اليهود قبل طردهم، واستخدامه لمفاهيم حديثة مثل تطبيق "واتساب" بشكل فكاهي.

نجوم مسلسل عمر أفندي

"عمر أفندي" من تأليف مصطفى حمدي وإخراج عبدالرحمن أبوغزالة، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم مثل مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، ميمي جمال، ومحمود حافظ، وغيرهم.

اقرأ أيضًا:

قبل عمر أفندي.. أبرز الأعمال الفنية التي قدمت فكرة السفر عبر الزمن

مسلسل عمر أفندي يتصدر التريند قبل عرضه.. تعرف على مواعيده والقنوات الناقلة له