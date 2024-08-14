قبل عمر أفندي.. أبرز الأعمال الفنية التي قدمت فكرة السفر عبر الزمن

مسلسل "عمر أفندي" هو أحدث الأعمال التي تناولت فكرة السفر عبر الزمن في الدراما المصرية، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم بقيادة الفنان أحمد حاتم. يروي المسلسل قصة "عمر" الذي يعيش في الحاضر، ولكن بعد وفاة والده يكتشف طريقة تعيده إلى الأربعينيات من القرن الماضي، وهناك يجد عمر نفسه ويقع في حب "زيزي"، التي تجسد شخصيتها الفنانة آية سماحة، والأحداث تتنقل بين الحاضر والماضي، مما يضفي على القصة طابعًا دراميًا مثيرًا، يشارك في البطولة أيضًا رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

وعلى الرغم من جاذبية فكرة المسلسل وضخامة الإنتاج واهتمامه بالتفاصيل الدقيقة، إلا أن مسلسل "عمر أفندي" ليس العمل الأول الذي يتناول موضوع السفر عبر الزمن في الدراما المصرية، فقد سبقه أعمالاً عديدة تناولت تلك القصة، يرصدها لكم موقع الموجز في السطور التالية.

مسلسل الصفارة

أحد أبرز هذه الأعمال كان مسلسل "الصفارة"، الذي عرض عام 2023، تناول المسلسل فكرة السفر عبر الزمن من خلال "صفارة توت عنخ آمون"، التي تمكن بطل المسلسل أحمد أمين من تغيير واقعه عدة مرات، رغم كل التغييرات التي يجريها، يكتشف في النهاية أن الواقع الذي كان يعيشه في الأصل هو الأفضل، مسلسل "الصفارة" ضم مجموعة من النجوم مثل طه دسوقي، آية سماحة، سامية الطرابلسي، وكان من تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح، ومن إخراج علاء إسماعيل.

مسلسل جت سليمة

مسلسل آخر قدم فكرة السفر عبر الزمن هو مسلسل "جت سليمة"، الذي عرض في رمضان 2023 وقامت ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم،ودارت أحداث المسلسل حول "سليمة" التي تعثر على كتاب قديم ينقلها عبر الزمن إلى عصر مختلف، تعيش سليمة مغامرات في الماضي تغير شخصيتها بالكامل قبل أن تعود إلى الحاضر. شارك في العمل نجوم مثل خالد الصاوي، سلوى خطاب، وسيد رجب، وكان من الأعمال التي أثرت في الجمهور بشدة.

سمير وشهير وبهير

على صعيد السينما، يعتبر فيلم "سمير وشهير وبهير" من الأعمال التي تناولت السفر عبر الزمن بأسلوب كوميدي ساخر الفيلم، الذي أنتج عام 2010، يدور حول ثلاثة أصدقاء يسافرون بالصدفة عبر الزمن إلى السبعينيات باستخدام آلة زمن اخترعها أستاذهم في تلك الفترة، يواجهون مغامرات مثيرة مع عائلتهم، الفيلم من إخراج معتز التوني وتأليف وبطولة شيكو وأحمد فهمي وهشام ماجد.

فيلم رسالة إلى الوالي

أما فيلم "رسالة إلى الوالي" الذي أنتج عام 1998، فهو من الأفلام التي استعرضت السفر عبر الزمن من منظور تاريخي. تبدأ أحداث الفيلم في عام 1807 حينما يسافر البطل "حرفوش بن برقوق" إلى القرن العشرين حاملًا رسالة لإنقاذ مدينته من الاحتلال، الفيلم قدم فكرة تناقض الأجيال بين الماضي والحاضر، وكان من بطولة عادل إمام ويسرا، ومن إخراج نادر جلال.

فيلم “الرقص مع الشيطان”

في عام 1993، جاء فيلم "الرقص مع الشيطان" ليقدم فكرة السفر عبر الزمن بأسلوب خيال علمي، يحكي الفيلم قصة دكتور جامعي يكتشف عقارًا يمكنه من السفر عبر الزمن ويستخدمه للبحث عن كنز مدفون في بيت أجداده. الفيلم من إخراج علاء محجوب وتأليف محمد خليل الزهار، وكان له تأثيره الخاص في السينما المصرية.

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