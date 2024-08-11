في ذكرى رحيله..كيف أثر الفنان نور الشريف في الفن المصري؟

يصادف اليوم، ذكرى وفاة الفنان نور الشريف، الذي يعتبر واحدًا من أبرز نجوم الفن في مصر، وقد عُرف بأدائه المتميز وتنوع أدواره بين الكوميديا والدراما والتاريخية، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز المعلومات والمحطات في حياته، وُلد في 28 أبريل 1946 بحي السيدة زينب بالقاهرة، وبدأت رحلته الفنية من المدرسة حيث انضم إلى فريق التمثيل وشارك في مسرحيات مدرسية، في المعهد العالي للفنون المسرحية، تخرج بتقدير امتياز وكان الأول على دفعته عام 1967.

بداية المشوار السينمائي لنور الشريف

بدأ مشواره السينمائي بفيلم "قصر الشوق" عام 1966، ثم تألق في عدد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، من بين أشهر أعماله "عائلة الحاج متولي"، "العطار والخمس بنات"، "الدالي"، و"عمر بن عبد العزيز". قدم أيضًا أعمالًا درامية وتاريخية بارزة، مثل "لن أعيش في جلباب أبي" و"الرجل الآخر".

تزوج نور الشريف من الممثلة بوسي، ولديهما ابنتان هما سارة ومي. بعد فترة من الانفصال في 2006، عادا للزواج مجددًا في 2015.

قصة حب بوسي لـ نور الشريف

بدأت عندما كان نور يحضر دائمًا إلى ماسبيرو، وفي إحدى المرات شاهد بوسي وهي صغيرة وواقفة تنتظر دورها في برنامج "جنة الأطفال"، بعدها تقابلوا مرة أخرى أثناء عملهما في بروفات مسلسل "القاهرة والناس"، وهنا بدأت شرارة الحب بينهما.

طلب نور الشريف يد بوسي من أهلها، لكنهم رفضوا لأنهم كانوا يرغبون في أن تتزوج من رجل أعمال، ولأنه لم يكن غنيًا في ذلك الوقت.



وهددت بوسي بالانتحار إذا لم يوافقوا على زواجها منه، وتدخل بعض الأصدقاء لجعل الزواج يتم، تم خطبتهما في عيد ميلاد بوسي عام 1972، وبعدها تزوجا وأنجبا ابنتين هما مي وسارة.

تصريحات بوسي عن نور الشريف

وقالت بوسي في أحد اللقاءات التلفزيونية، أنها اضطرت لبيع شبكتها في يوم فرحها، لأن والدها كان مُصر على طلب مبلغ كبير لمؤخر الصداق لكي يتمم زواجها، وقامت بإعطاء الأموال لنور الشريف لانه كان في حاجة لها لكي يتمم إجراءات القرآن، وبعدها أقاموا في شقة صغيرة.

تحدثت بوسي عن حياتهما الزوجية في لقاء سابق لها، وقالت أنه زوج متعاون وأب حنون، وعلى الرغم من انشغاله بعمله، كانت تشعر بالحنين له وتلتقي به خارج الاستوديو بسبب رفضه دخولها البلاتوه أثناء التصوير لكي لا تفقده تركيزه.

أعمال بوسي ونور الشريف

كان نور الشريف وبوسي ثنائيًا ناجحًا في الحياة والسينما، واستمرت علاقتهما لأكثر من 33 عامًا، حيث قدموا العديد من الأعمال الناجحة مثل "الضحايا" و"آخر الرجال المحترمين"، وأسسا شركة إنتاج مشتركة، وانفصلا لفترة من 9 سنوات دون الكشف عن سبب الانفصال.

بعد الانفصال، انتشرت شائعات حول أسباب الطلاق، منها دور الفنانة التونسية ساندي، لكن بوسي نفت ذلك وأكدت أنها لم تكن تعرفها.

إدمان نور الشريف

تحدثت بوسي أيضًا عن قصة إدمان نور الشريف للمخدرات أثناء وجوده في لبنان، مؤكدة أنه لم يكن مدمنًا للمخدرات بالمعنى الحرفي لكنه كان يتناول بعض الحبوب مثل بقية الشباب، وكانت تؤثر على تصرفاته، وبعد ذلك قرر التوقف عن تناولها بدون استشارة طبية، مما يؤكد أنه لم يكن مدمنًا.



توفي نور الشريف في 11 أغسطس 2015 بعد صراع مع سرطان الرئة، وشيع جثمانه في 12 أغسطس من مسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر. ترك خلفه إرثًا فنيًا كبيرًا ورصيدًا من الأعمال التي ستظل خالدة في ذاكرة الفن المصري.

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