مسلسل عمر أفندي يتصدر التريند قبل عرضه.. تعرف على مواعيده والقنوات الناقلة له

تصدر اسم مسلسل عمر أفندي، تريند جوجل، وذلك قبل ساعات قليلة من إنطلاق عرض أولى حلقاته، حيث تعرض الليلة الحلقة الأولى منه على قناةON وON drama، وفي السطور التالية يرصد الموجز توقيت عرض الحلقات.

مواعيد عرض مسلسل عمر أفندي

ويُعرض مسلسل عمر أفندي من الأحد للخميس من كل أسبوع، على قناة ON في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، مع إعادة أولى في تمام الساعة الواحدة والربع صباحاً، وإعادة أخرى في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، كما يُعرض أيضًا على قناة ON drama في تمام الساعة العاشرة مساءً، مع إعادة أولى في تمام الساعة الخامسة صباحاً، ويعاد بعد ذلك الساعة الرابعة عصراً.

تفاصيل مسلسل عمر أفندي

مسلسل عمر أفندي، يجمع بين الكوميديا والرومانسية والدراما الاجتماعية، حيث يلعب أحمد حاتم خلاله دورًا مميزًا حيث يسافر عبر الزمن إلى الأربعينيات من القرن الماضي، وأثناء هذه الرحلة، ويلتقي بشخصيات متنوعة مثل آية سماحة، التي تلعب دور الراقصة زيزي، ورانيا يوسف التي تجسد شخصية دلال صاحبة بنسيون.

ويتناول المسلسل مواقف كوميدية تتضمن تعاون أحمد حاتم مع اليهود قبل طردهم، واستخدامه لمفاهيم حديثة مثل الواتس آب بشكل فكاهي.



أبطال مسلسل عمر أفندي





مسلسل عمر أفندي، هو من تأليف مصطفى حمدي، إخراج عبدالرحمن أبوغزالة، ويشارك في بطولته أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، مصطفى أبوسريع، محمد رضوان، ميمي جمال، محمود حافظ، وآخرون من النجوم.

وكان أحمد حاتم، قد وصف دوره في مسلسل عمر أفندي، في تصريحات خلال برنامج ET بالعربي، بأنه شخصية بسيطة تسعى للرضا والسعادة، مع الإشارة إلى أنه ليس ساحرًا كما انتشر في بعض الأخبار، ويجسد محمد رضوان شخصية تاجر ذهب يهودي في الأربعينيات، أما ميمي جمال فتؤدي دور سيدة تستغل الأطفال في السرقة، ويواجهها أحمد حاتم في إطار درامي كوميدي، حيث يتنكر في هيئة طبيب لاستعادة محفظته المسروقة.

فيلم الملحد



وفي سياق آخر، ينتظر أحمد حاتم، حالياً عرض فيلمه الجديد الملحد، المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة، وتلعب صابرين، خلال الأحداث دور زوجة الفنان محمود حميدة، حيث تدور أحداث الفيلم حول صراعات بين الشخصيات بشأن المعتقدات الدينية، ويعكس الفيلم التباين في الأفكار والآراء حول التطرف الديني والإلحاد، في إطار اجتماعي.

كما يجسد أحمد حاتم خلال أحداثه دور ملحد، فيما يظهر هشام عاشور كضيف شرف خلال الأحداث، ويلعب دور رجل دين يسعى لإعادة أحمد حاتم لصوابه بعد إلحاده، وتجمعه مشاهده بأحمد حاتم، ومحمود حميدة، فيما تظهر نجلاء بدر بدور زوجة النجم حسين فهمي، وتمر بمواقف صعبة معه.

أبطال فيلم الملحد



الفيلم من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، وهو بطولة أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، حسين فهمي، تارا عماد، شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد السلكاوي، وآخرون من النجوم.

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