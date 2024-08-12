بعد عدة تأجيلات.. إليكم موعد عرض فيلم الملحد في السينما

بعد انتظار طويل دام لعدة سنوات، اقترب موعد عرض فيلم "الملحد" الذي أخرجه ماندو العدل وكتبه الصحفي إبراهيم عيسى هذا الفيلم الذي يضم نخبة من نجوم السينما المصرية، ويتناول قضية الإلحاد والتطرف الديني ، والذي أثار جدلاً واسعاً منذ الإعلان عنه ، بعد تأجيلات متكررة بسبب عدة عوامل، ومن المتوقع أن يعرض الفيلم في بداية شهر سبتمبر المقبل.

موعد فيلم الملحد

خرج أحمد السبكي في أحد البرامج التلفزيونيه وتحدث عن فيلم الملحد ، مؤكداً أنه كان المفترض أن يعرض فيلم الملحد في منتصف شهر أغسطس الجاري، ولا صحة لما يتم تداوله حول تأجيل الفيلم ، للاستجابة لحملات المقاطعه ضده.

الملحد

وأشار السبكي أنه يمتلك جميع التصاريح الرقابية التي تسمح بطرح الفيلم بحرية، ولا نية لوقفه من قبل الرقابة.

لا يفوتك ماذا قال الراحل مصطفي درويش عن فيلم الملحد قبل وفاته ؟



ورد السبكي على حملات الهجوم ضد وقف فيلم الملحد قائلا: الناس بتشتم الفيلم بشكل أساسي لأنه من تأليف إبراهيم عيسى، هما مش بيحبوه وبيقولوا عليه كافر ومرتد من وقت قصة الإسراء والمعراج، وده راجل مثقف والناس دي مش فاهمة.

فيلم الملحد

فيلم الملحد من إخراج ماندو العدل ، وتأليف وقصة إبراهيم عيسي ، ويشارك في العمل الفنان محمود حميدة ، أحمد حاتم ، شيرين رضا ، صابرين ، الراحل مصطفي درويش ، أحمد السلكاوي ، نجلاء بدر ، هشام عاشور ، تارا عماد ، وآخرين.

اقرأ أيضاً

بعد المطالبة بمقاطعته.. أزمة جديدة تواجه فيلم الملحد فما القصة؟

أحمد السبكي: "الملحد" لا يهاجم الدين الإسلامي ولم أهاجم ياسمين صبري