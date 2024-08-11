حقيقة إلغاء عرض فيلم الملحد وسر تأجيله.. المنتج يجيب

في خطوة مفاجئة، أعلنت الشركة المنتجة لفيلم "الملحد" تأجيل موعد عرض الفيلم، الذي كان من المقرر طرحه في 14 أغسطس 2024، ضمن موسم أفلام الصيف، وقد جاء هذا القرار بعد تعرض الفيلم لأزمات متعددة، من بينها القضايا المرفوعة ضده لمنع عرضه، بالإضافة إلى الهجوم المتزايد على محتواه رغم عدم عرض الفيلم بعد، ويستعرض الموجز ابرز التصريحات عن العمل المثير للجدل

الأسباب الفنية وراء التأجيل

وأوضح المنتج أحمد السبكي، الذي يقف خلف إنتاج هذا العمل السينمائي المثير للجدل، أن تأجيل الفيلم لم يكن فقط نتيجة للمشكلات القانونية والهجوم الذي تعرض له، بل أيضًا بسبب عدم الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج حتى الآن. وأضاف السبكي أن الشركة المنتجة وجدت أنه من الأفضل تأجيل عرض الفيلم لمدة أسبوع حتى يتمكن الفريق الفني من إتمام العمل عليه بشكل كامل.

نجاح البرومو الدعائي واهتمام الجمهور

في ظل هذه التحديات، كانت هناك نقطة ضوء مشجعة لصناع الفيلم؛ حيث تم طرح البرومو الدعائي لفيلم "الملحد" في 27 يوليو الماضي، والذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ اللحظات الأولى لطرحه. فقد حصد البرومو ملايين المشاهدات على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، مما يعكس مدى اهتمام الجمهور بالفيلم وترقبهم لموعد عرضه.

تفاصيل فيلم "الملحد" وقصته المثيرة

فيلم الملحد

يقدم فيلم "الملحد" قصة اجتماعية تشويقية تدور حول قضية الإلحاد الديني في المجتمع. يلعب أحمد حاتم دور الدكتور يحيى، الشاب الذي يتمرد على أفكار والده، الذي يجسده النجم محمود حميدة، ويعلن إلحاده. هذا التمرد يؤدي إلى صراع داخلي مع والده، الذي يُعتبر رجل دين متشدد ويتزعم جماعة دينية تسعى لإعادة ابنه إلى طريق الإيمان، حتى لو تطلب الأمر استخدام القوة.

الصراع العائلي والتوتر الدرامي

تحاول الأم، التي تجسد دورها الفنانة صابرين، أن تحمي ابنها من غضب والده وتعيده إلى صوابه عبر الحب والتفاهم. من ناحية أخرى، يلعب الفنان حسين فهمي دور عم الدكتور يحيى، وهو يحاول إقناع ابن أخيه بالعودة إلى طريق الإيمان والتخلي عن أفكاره الإلحادية. بالإضافة إلى ذلك، تؤدي شيرين رضا دور مديرة يحيى في المستشفى الذي يعمل به، وهي شخصية تضيف بعدًا إضافيًا للصراع النفسي الذي يعيشه بطل القصة.

فريق العمل وتصريحات الأبطال

يضم فيلم "الملحد" مجموعة متميزة من النجوم، بما في ذلك أحمد حاتم، محمود حميدة، حسين فهمي، صابرين، شيرين رضا، تارا عماد، وأحمد السلكاوي. كما شارك الراحل مصطفى درويش في أحد الأدوار الرئيسية قبل وفاته. الفيلم من تأليف الكاتب المعروف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكي.

ابطال فيلم الملحد

تصريحات أحمد حاتم حول الفيلم

في تصريحات سابقة، تحدث أحمد حاتم عن التحديات التي واجهها الفيلم، وخاصة ما يتعلق باسمه الذي تم تغييره إلى "يحيى" مؤقتًا لتجنب الهجوم. وقال حاتم: "الفيلم في البداية كان اسمه الملحد وتم تغييره علشان الجمهور ما يهاجمش العمل والمحتوى، وينتقده بسبب اسمه. وده اللي أنا اشتغلت عليه أنا ومحمد العدل وماندو العدل، وأتمنى أن يضيف الفيلم شيئًا للناس، لأنه يحمل رسالة مهمة لم يتناولها عمل من قبل بهذه الطريقة."

رغم التحديات والضغوط التي واجهت فيلم "الملحد"، يبقى الجمهور في حالة ترقب لعرض هذا الفيلم الذي يثير الفضول والجدل في آن واحد. ومع تأجيل موعد العرض، يتطلع المشاهدون إلى ما سيقدمه الفيلم من قصة درامية مثيرة تتناول موضوعًا حساسًا بطريقة جديدة.

اقرأ أيضًا:

بعد المطالبة بمقاطعته.. أزمة جديدة تواجه فيلم الملحد فما القصة؟



أحمد السبكي: "الملحد" لا يهاجم الدين الإسلامي ولم أهاجم ياسمين صبري

