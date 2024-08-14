قبل عرضه الأحد المقبل.. التفاصيل الكاملة لمسلسل عمر أفندي بطولة أحمد حاتم

أيام قليلة تفصلنا على عرض مسلسل عمر أفندي، الذي يقوم ببطولته النجم أحمد حاتم حيث من المقرر عرضه يوم الأحد المقبل الموافق 18 أغسطس، ومن المقرر عرضه في تمام الساعة السابعة والنص مساءً، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل المتعلقة عنه.

مسلسل عمر أفندي

مسلسل "عمر أفندي"، يجمع بين الكوميديا والرومانسية والدراما الاجتماعية، يلعب أحمد حاتم في هذا العمل دورًا مميزًا حيث يسافر عبر الزمن إلى الأربعينيات من القرن الماضي خلال هذه الرحلة، ويلتقي بشخصيات متنوعة مثل آية سماحة، التي تجسد دور الراقصة زيزي، ورانيا يوسف التي تؤدي شخصية دلال صاحبة بنسيون.

يتناول المسلسل مواقف كوميدية تتضمن تعاون أحمد حاتم مع اليهود قبل طردهم، واستخدامه لمفاهيم حديثة مثل الواتس آب بشكل فكاهي.

أبطال مسلسل عمر أفندي



مسلسل عمر أفندي، من تأليف مصطفى حمدي، إخراج عبدالرحمن أبوغزالة، ويشارك في بطولته أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، مصطفى أبوسريع، محمد رضوان، ميمي جمال، محمود حافظ، وآخرون من النجوم.

أحمد حاتم وصف دوره في مسلسل عمر أفندي، في تصريحات لبرنامج ET بالعربي، بأنه شخصية بسيطة تسعى للرضا والسعادة، مع الإشارة إلى أنه ليس ساحرًا كما انتشر في بعض الأخبار، ويجسد محمد رضوان شخصية تاجر ذهب يهودي في الأربعينيات، أما ميمي جمال فتؤدي دور سيدة تستغل الأطفال في السرقة، ويواجهها أحمد حاتم في إطار درامي كوميدي، حيث يتنكر في هيئة طبيب لاستعادة محفظته المسروقة.



فيلم الملحد

وفي سياق آخر، ينتظر أحمد حاتم، حالياً عرض فيلم الملحد، المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة، وتلعب صابرين، خلال الأحداث دور زوجة الفنان محمود حميدة، حيث تدور أحداث الفيلم حول صراعات بين الشخصيات بشأن المعتقدات الدينية، ويعكس الفيلم التباين في الأفكار والآراء حول التطرف الديني والإلحاد، في إطار اجتماعي.

كما يجسد أحمد حاتم خلال أحداثه دور ملحد، فيما يظهر هشام عاشور كضيف شرف خلال الأحداث، ويلعب دور رجل دين يسعى لإعادة أحمد حاتم لصوابه بعد إلحاده، وتجمعه مشاهده بأحمد حاتم، ومحمود حميدة، فيما تظهر نجلاء بدر بدور زوجة النجم حسين فهمي، وتمر بمواقف صعبة معه.

أبطال فيلم الملحد

الفيلم من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، وهو بطولة أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، حسين فهمي، تارا عماد، شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد السلكاوي، وآخرون من النجوم.

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