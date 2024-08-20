بعد تصدره للتريند.. مواعيد عرض مسلسل عمر أفندي لـ أحمد حاتم

مسلسل عمر أفندي حقق صدى واسعًا وتصدر محرك البحث جوجل، خاصةً بعد عرض الحلقة الثانية أمس، وفي السطور التالية يرصد الموجز مواعيد عرضه، يُعرض المسلسل على قناة ON من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، مع إعاداته الأولى في الساعة الواحدة والربع صباحاً، والثانية في الحادية عشرة والنصف صباحاً، كما يتم عرضه أيضًا على قناة ON Drama في الساعة العاشرة مساءً، مع إعادة في الساعة الخامسة صباحاً وأخرى في الساعة الرابعة عصراً.

مسلسل عمر افندي

تفاصيل مسلسل عمر أفندي

مسلسل عمر أفندي يجمع بين الكوميديا والرومانسية والدراما الاجتماعية، حيث يقوم أحمد حاتم بدور رئيسي يسافر خلاله عبر الزمن إلى الأربعينيات من القرن الماضي، خلال هذه الرحلة، يتعامل مع شخصيات متنوعة منها شخصية الراقصة زيزي التي تؤديها آية سماحة، وشخصية صاحبة بنسيون تجسدها رانيا يوسف، يتناول العمل مواقف كوميدية تشمل تعاون حاتم مع اليهود قبل طردهم، واستخدامه لمفاهيم حديثة مثل تطبيق "واتساب" بشكل فكاهي

مواعيد عرض مسلسل عمر افندي

أبطال مسلسل عمر أفندي

مسلسل عمر أفندي من تأليف مصطفى حمدي وإخراج عبدالرحمن أبوغزالة، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم مثل مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، ميمي جمال، محمود حافظ وغيرهم.

قصة وأبطال فيلم الملحد

على صعيد آخر، ينتظر أحمد حاتم عرض فيلمه الجديد "الملحد"، الذي يعالج قضايا دينية واجتماعية في إطار درامي، ومن المقرر عرضه بالسينمات خلال الأيام المقبلة، وتلعب صابرين، خلاله دور زوجة الفنان محمود حميدة، كما يلعب أحمد حاتم خلال أحداثه دور ملحد، فيما يظهر هشام عاشور كضيف شرف خلال الأحداث، ويجسد دور رجل دين يسعى لإعادة أحمد حاتم لصوابه بعد إلحاده، وتجمعه مشاهده بأحمد حاتم، ومحمود حميدة، وتظهر نجلاء بدر بدور زوجة النجم حسين فهمي، وتمر بمواقف صعبة معه.

أبطال فيلم الملحد

الفيلم من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، ويشارك فيه نخبة من النجوم مثل محمود حميدة، صابرين، حسين فهمي، تارا عماد، نجلاء بدر، شيرين رضا، أحمد السلكاوي، وغيرهم من النجوم.

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