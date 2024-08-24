اقتراب موعد نزول الحلقات الجديدة من مسلسل «عمر أفندي».. تفاصيل

يبحث العديد من الجمهور عن موعد نزول الحلقات الجديدة من مسلسل عمر أفندي ، وهو العمل الذي تصدر محركات البحث في جوجل ومنصات السوشيال ميديا بعض عرض أولي حلقاته ، لذلك وفر لك موقع الموجز كل ما تريد معرفته عن المسلسل.

مسلسل عمر أفندي

يتكون مسلسل «عمر أفندي» من 10 حلقات ويشارك في بطولته الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبوغزالة.

مسلسل عمر أفندي

قصة مسلسل عمر أفندي

يحكي مسلسل عمر أفندي ما يحدث عند عودة عمر بالزمن إلى فترة الأربعينيات، وشخصية «عمر» التي يجسدها أحمد حاتم ويقع في حب آية سماحة ويعيشان قصة حب رومانسية، يعود عمر فجأة إلى أربعينيات القرن الماضي، ويقع في حب رانيا يوسف، الأمر الذي سيؤدي إلى تعقيدات في حياته وعلاقاته العاطفية.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل عمر أفندي

يعرض مسلسل عمر أفندي يوميًا من الأحد لـ الخميس في تمام الساعة 7:30 مساءً على قناة «ON».

ويتم اعادة مسلسل عمر افندي الساعة 1:15 صباحًا على قناة «ON».

عمر أفندي

ويُعرض مسلسل عمر أفندي في تمام الساعة 11:15 صباحًا على قناة «ON Drama».

الحلقة الثالثة من مسلسل عمر أفندي

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من "عمر أفندي" بداية علاقة إعجاب تنشأ بين آية سماحة ابنة رانيا يوسف والتي تمتلك بانسيون دلال في زمن الاربعينيات، وبين أحمد حاتم والذى دخل على زمن الاربعينيات من خلال مغارة سرية في منزل والده الذى توفى في الحلقة الأولى، وخلال تلك المغارة يذهب إلى الزمن القديم ويعود إلى الحياة العادية ، حيث نالت حالة الديو بين أحمد حاتم وآية سماحة إعجاب الجمهور خاصة إنهما يقدمان حالة فنية مميزة.

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