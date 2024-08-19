مسلسلات جديدة تعرض الآن 2024 .. أبرزهم عمر أفندي وعلى باب العمارة

تشهد الشاشات المصرية عرض مجموعة من المسلسلات الجديدة التي تتنوع بين الكوميديا، الدراما، والإثارة، مقدمةً للمشاهدين تجربة فريدة ومشوقة، يستعرض “ الموجز” فيما يلي أبرز الأعمال التي تُعرض حاليًا:

"على باب العمارة": رحلة بواب تتحول إلى قصة بطل

تعرض قناة CBC دراما مسلسل "على باب العمارة" الذي يجمع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية.

يروي المسلسل حكاية شاب صعيدي يترك قريته للعمل كحارس عقار في القاهرة، ليبدأ مغامرة مليئة بالتحديات والتحولات.

العمل من بطولة حاتم صلاح وآية سماحة، ويشاركهم في الأداء نخبة من النجوم مثل محمد محمود، محمد رضوان، وعزة لبيب. يتميز المسلسل بتقديمه نظرة ساخرة على الحياة في المدينة وصراعات الطبقات الاجتماعية.

على باب العمارة

"رحيل": عودة ياسمين صبري بعمل مليء بالإثارة

عادت النجمة ياسمين صبري إلى الساحة الدرامية بعد غياب دام ثلاث سنوات من خلال مسلسل "رحيل".

يعرض العمل على قناة ON، ويستعرض قصة امرأة خرجت من السجن بعد اتهامها بجريمة قتل.

تواجه ياسمين في دور "رحيل" تحديات كبيرة، منها غضب عائلة القتيل ورغبتهم في الانتقام، مما يضعها أمام اختيارات صعبة. المسلسل مكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، ومي القاضي.

رحيل

"عمر أفندي": حكاية غامضة بين الماضي والحاضر

قناة ON تقدم أيضًا مسلسل "عمر أفندي"، الذي بدأ عرضه مؤخرًا.

يتناول المسلسل قصة شاب من الطبقة المتوسطة يعمل لدى عائلة ثرية، لكنه يتعرض للعديد من الأحداث الغامضة بعد وفاة والده، منها اكتشاف سرداب ينقله إلى حقبة الأربعينيات.

المسلسل من بطولة أحمد حاتم، رانيا يوسف، وآية سماحة، ويعكس أجواء من الرومانسية والغموض.

عمر افندى

"مفترق طرق": عندما تنقلب الحياة رأسًا على عقب

عرضت مؤخراً منصة شاهد مسلسل "مفترق طرق" الذي لاقى نجاحًا واسعًا.

تدور أحداثه حول امرأة تواجه فضيحة كبرى بعد 15 عامًا من الزواج، تهدد حياتها الزوجية واستقرار أسرتها.

المسلسل من بطولة إياد نصار، جومانا مراد، وماجد المصري، ويتميز بتقديمه رحلة نفسية وعاطفية عميقة.

"الوصفة السحرية": نصائح لحياة زوجية ناجحة

يستمر عرض مسلسل "الوصفة السحرية" على قناة DMC، حيث يناقش قضايا الزواج والعلاقات الأسرية من خلال كتاب يحمل عنوان "الوصفة السحرية لزواج ناجح".

المسلسل من بطولة شيري عادل وإسلام جمال، ويقدم رؤى مثيرة حول تحديات الزواج الجديد وكيفية التعامل معها.



الوصفة السحرية

مع هذا التنوع الكبير في الأعمال الدرامية التي تُعرض حاليًا، يجد المشاهد المصري نفسه أمام خيارات متعددة تجمع بين التشويق، الكوميديا، والدراما الاجتماعية.

هذه المسلسلات تعكس قصصًا من واقع الحياة اليومية وتعالج قضايا تمسّ الأسرة والمجتمع بشكل عام.

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