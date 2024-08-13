مسلسل "رحيل" يفاجئ الجميع ويخطف الصدارة من مسلسل "الوصفة السحرية"

صراع محتدم على عرش الدراما المصرية ينتهي بتفوق ساحق لـ"رحيل" بطولة ياسمين صبري الذي يحقق نجاحاً باهراً ويتفوق على منافسه اللدود " الوصفة السحرية ".

مسلسل رحيل يتفوق على الوصفة السحرية في مصر

احتل مسلسل رحيل المركز الـاول من أصل 10 مراكز ضمن قائمة الاعلي مشاهدة في مصر عقب منصة شاهد الرقمية ، ويتربع على عرش الدراما ، ويخطف الصدارة من مسلسل الوصفة السحرية.

مسلسل رحيل

مسلسل رحيل

يشارك في مسلسل رحيل الفنانة ياسمين صبري ، محمد كيلاني ، أحمد صلاح حسني ، وإخراج محمد عبد السلام ، وتأليف محمد عبد المعطي.

تلعب ياسمين صبري دور فتاة شعبية تتعرض للعديد من الضغوط في عملها ومنطقتها الشعبية التي تسكن بها ، وتواجها أزمة تجعلها تدخل السجن وتقضي به بعض السنين من عمرها.

آخر أعمال ياسمين صبري

شاركت ياسمين صبري في اخر أعمالها الذي عرض في عام 2020 في مسلسل "فرصة تانية" الذي تم عرضه في موسم رمضان ، والعمل من بطولتها كما يشاركها الفنان أحمد مجدي ، هبة مجدي ، نهال عنبر ، هبة عبدالغني ، ادوارد ، ومحمد دياب ، وأحمد داوود.

فيلم أبو نسب

شاركت ياسمين صبري في فيلم "أبو نسب" ما الفنان محمد إمام ، والذي يتم عرضه حاليا في السينما المصرية ، وحقق الفيلم إيرادات كبيرة وتصدر شباك التذاكر ، وحقق نجاحات ساحقة.

يشارك في فيلم "أبو نسب" ياسمين صبري ، محمد إمام ، ماجد الكدواني ، هالة فاخر ، محمد لطفي ، وفاء عامر ، وإخراج رامي إمام ، وتأليف أيمن وتار.



مسلسل الوصفة السحرية

يشارك في مسلسل الوصفة السحرية كلا من الفنانة هيدي كرم ، اسلام جمال ، شيري عادل ، بسمة داوود ، رانيا يوسف ، كارولين عزمي ، أحمد ابو داوود ، سلوي عثمان ، هالة فاخر ، سلوي محمد علي ، لقاء سويدان ، عماد رشاد ، عمر الشناوي ، والعمل من إخراج خيري سلامه ، وتأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان ، فكرة مي سعيد ، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب ، وسيناريو وحوار مي سعيد و ومنه فوزي وايرين يوسف.

الوصفة السحرية

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