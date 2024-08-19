صدقي صخر: عودة لطفي عبود والاسيستانت في مسلسل رقم سري

نشر الفنان صدقي صخر على صفحات السوشيال ميديا الرسمية، صورة من تصوير مسلسل رقم سري والذي يعد امتداداً لمسلسل صوت وصورة التي تم عرضه العام الماضي، وفي السطور التالية يرصد الموجز التفاصيل.

وظهر صدقي صخر في صورة تجمعه مع الفنان عمرو وهبة من أول يوم تصوير، وعلق:" المتر لطفي ووافي الاسيستانت رجعوا اتجمعوا يبقى اكيد في قضية جديدة".

أبطال مسلسل رقم سري

مسلسل رقم سري من بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمود عبد التواب، ومكون من 30 حلقة، ومن المقرر يعرض العمل خلال موسم الشتاء في الأوف سيزون.

مسلسل "صوت وصورة" الجزء الأول قام ببطولته حنان مطاوع ونجلاء بدر ومراد مكرم ووليد فواز وناردين فرج وعمرو وهبة وولاء الشريف وصدقي صخر وهاجر عفيفى، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمود عبدالتواب.

ودارت قصة مسلسل “صوت وصورة” حول “رضوى” الفنانة حنان مطاوع، والتي تُتهم بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها ونجح في الفرار من العقاب ،الذي جسد دوره الفنان مراد مكرم.

فيلم قصر الباشا

وفي سياق آخر، انتهى صدقي صخر من تصوير فيلم قصر الباشا، والذي يقدم فيه شخصية نجيب الدسوقي، والعمل من بطولة أحمد حاتم، حسين فهمي، صدقي صخر، مايان السيد، أحمد فهيم، أمير صلاح الدين، محمد القس، نبيل عيسى، حمزة العيلي، نانسي صلاح، محمد مرزبان والسعودية سمية رضا، الفنان وهيثم زيدان والفيلم تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.

قدم صدقي صخر مؤخراً بودكاست كلام عائلي، استضاف خلاله نجوم الفن وشخصيات عامة ومتخصصين للحديث عن عائلاتهم والعلاقات والأولاد والزواج وغيرها من المواضيع الاجتماعية، ويتكون الموسم الأول من 12 حلقة.

كما شارك صدقي صخر في السباق الرمضاني 2024 بثلاثة أعمال فنية هم كامل العدد + 1 ومسلسل فراولة ومسلسل لانش بوكس، وحقق من خلالهم نجاحاً كبيراً.

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