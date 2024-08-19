تعرف علي مواعيد عرض مسلسل عمر أفندي وعدد حلقاته

تصدر اسم مسلسل عمر أفندي التريند بعد عرض أولي حلقات العمل أمس، وحققت نجاح كبير وجذبت أنظار الجمهور، وسبق وأعلن بطل العمل الفنان أحمد حاتم لجمهوره ومتابعيه عن مواعيد وقناة عرض مسلسل «عمر أفندي».

مواعيد عرض مسلسل عمر افندي لـ احمد حاتم

وشارك احمد حاتم جمهوره بصورة البوستر الرسمي للمسلسل عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعى «انستجرام» وعلق قائلا: «عمر أفندي، يُعرض ا 4 عصرًا على «شاهد» و7:30 على «أون تي في» يوميًا من الأحد للخميس من كل أسبوع.

عمر أفندي

فيما يعرض مسلسل «عمر أفندي» عبر شاشة قناة ON drama في العاشرة مساءً، ويعاد في الخامسة من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في الرابعة عصرًا.



قصة وتفاصيل مسلسل «عمر افندي»



ويتكون مسلسل«عمر أفندي» من 10 حلقات فقط، وتأخذ الأحداث منحنى دراميًا شيقًا مع عودة عمر بالزمن إلى فترة الأربعينيات، وذلك حول شخصية «عمر» التي يجسدها أحمد حاتم ويقع في حب آية سماحة ويعيشان قصة حب رومانسية، ويعود عمر فجأة إلى أربعينيات القرن الماضي، ويقع في حب النجمة رانيا يوسف، الأمر الذي سيؤدي إلى تعقيدات في حياته وعلاقاته العاطفية.

عمر أفندي

أبطال مسلسل عمر افندي



مسلسل عمر أفندى من بطولة أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبوغزالة.

عمر أفندي

وكان أحمد حاتم، قد وصف دوره في مسلسل عمر أفندي، في تصريحات خلال برنامج ET بالعربي، بأنه شخصية بسيطة تسعى للرضا والسعادة، مع الإشارة إلى أنه ليس ساحرًا كما انتشر في بعض الأخبار، ويجسد محمد رضوان شخصية تاجر ذهب يهودي في الأربعينيات، أما ميمي جمال فتؤدي دور سيدة تستغل الأطفال في السرقة، ويواجهها أحمد حاتم في إطار درامي كوميدي، حيث يتنكر في هيئة طبيب لاستعادة محفظته المسروقة.

وفي سياق آخر، ينتظر أحمد حاتم، حالياً عرض فيلمه الجديد الملحد، المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة، وتلعب صابرين، خلال الأحداث دور زوجة الفنان محمود حميدة، حيث تدور أحداث الفيلم حول صراعات بين الشخصيات بشأن المعتقدات الدينية، ويعكس الفيلم التباين في الأفكار والآراء حول التطرف الديني والإلحاد، في إطار اجتماعي.

كما يجسد أحمد حاتم خلال أحداثه دور ملحد، فيما يظهر هشام عاشور كضيف شرف خلال الأحداث، ويلعب دور رجل دين يسعى لإعادة أحمد حاتم لصوابه بعد إلحاده، وتجمعه مشاهده بأحمد حاتم، ومحمود حميدة، فيما تظهر نجلاء بدر بدور زوجة النجم حسين فهمي، وتمر بمواقف صعبة معه

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