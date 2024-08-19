منهم آيتن عامر وحسناء سيف الدين.. نجمات سبقن رانيا يوسف في الغناء

قررت الفنانة رانيا يوسف، المعروفة بجرأتها وحرصها على إثارة الجدل، أن تدخل مجالًا جديدًا تمامًا على جمهورها وهو الغناء.

بعد تاريخ حافل في التمثيل وأدوارها التي تميزت بالجرأة، فاجأت الجميع بالإعلان عن أول كليب غنائي لها بعنوان "ليك" الكليب الذي أخرجته بتول عرفة، سيتم إطلاقه يوم الثلاثاء القادم على قناة لايف ستايلز ستوديوز على يوتيوب.

الحديث عن رانيا يوسف وغنائها أثار موجة من الدهشة على السوشيال ميديا، حيث أعرب الكثيرون عن استغرابهم من هذه الخطوة غير المتوقعة، وظهرت تعليقات متباينة بين ناقد ومشجع، وجاءت تعليقات الجمهور على السوشيال ميديا كالآتي:"يعني هي جت عليكي، هو كل من هب ودب هيغنى احنا نقصين بلاوى، مش كفاية آيتن عامر كمان دي، هي رانيا يوسف امتى صارت مطربة، لكن رانيا ليست الوحيدة التي جربت حظها في الغناء بعد التمثيل؛ فقبلها دخلت عدة نجمات هذا المجال ،وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز هؤلاء النجمات.

نجمات اقتحمن مجال الغناء قبل رانيا يوسف

سمية الخشاب كانت من أولى النجمات اللاتي جربن الغناء بعد نجاحها في التمثيل، وقدمت عدة أغاني ناجحة، بما في ذلك ديو مع عمر كمال، الفنانة بشرى أيضًا جمعت بين التمثيل والغناء، وحققت نجاحًا بأغاني مثل "تبات ونبات"، والفنانة هبة مجدي، رغم تركيزها على التمثيل، قدمت أغنية بعنوان "أسلوب حياة" في 2015، كما أن ياسمين رئيس دخلت عالم الغناء من خلال ديو مع حسن شاكوش، وكذلك آيتن عامر التي أصدرت مؤخرًا أغنية بعنوان "إفراج"، وأيضًا الفنانة حسناء سيف الدين، التي اقتحمت مؤخرًا مجال الغناء بعد نجاحها في التمثيل، وكانت آخر أغانيها نبذة سريعة.

الجمهور الآن متشوق لرؤية ما ستقدمه رانيا يوسف في أولى تجاربها الغنائية، وهل ستستمر في هذا المجال أم ستظل تركز على التمثيل؟ هذا ما سنكتشفه قريبًا.



مسلسل سيما ماجي

وفي سياق آخر، تواصل رانيا يوسف تألقها الفني وتنوع اختياراتها من خلال مشاريع متعددة في الدراما، منها مسلسل "سيما ماجي"، الذي تشارك فيه بجانب حورية فرغلي وكمال أبو رية، وآخرون من النجوم، ويتناول قضايا اجتماعية مثيرة، مثل السادية والعنف تحت مسمى الحب، مما يعكس رغبة رانيا في تقديم مواضيع حساسة تثير التفكير والنقاش.

مسلسل عمر أفندي

كما يعرض لرانيا يوسف، حالياً على قناة ON، مسلسل "عمر أفندي"، وهو بطولة أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، محمود حافظ، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف مصطفى حمدي، إخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

مسلسل بقينا اتنين

في رمضان 2024، قدمت رانيا مسلسل "بقينا اتنين" الذي جمع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، وشاركها في البطولة نجوم كبار مثل شريف منير، إدوارد، وصلاح عبدالله، وآخرون من النجوم، والمسلسل كان من تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، وتم عرضه حصريًا على قنوات "CBC" ومنصة WATCH IT، محققًا نجاحًا ملحوظًا.

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