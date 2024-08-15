العد التنازلي لطرح أغنية "ليك" .. رانيا يوسف تفاجئ جمهورها بأولى تجاربها الغنائية

في خطوة جديدة ومفاجئة، تستعد الفنانة رانيا يوسف لإطلاق أولى تجاربها الغنائية عبر أغنية "ليك" ، بدأت رانيا العد التنازلي لطرح الأغنية، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" مقطعًا دعائيًا للأغنية،رصده موقع " الموجز"، مما أثار حماس متابعيها وترقبهم لما ستقدمه.

الكشف عن برومو أغنية "ليك"

قامت رانيا يوسف بالكشف عن برومو فيديو كليب أغنيتها الجديدة "ليك"، والذي تم تصويره في مصر بتوقيع المخرجة بتول عرفة. وقد علقت رانيا على الفيديو قائلة: "هل أنتم مستعدون لذلك؟"، مشيرة إلى أن الأغنية ستصدر يوم الثلاثاء القادم على موقع "يوتيوب" والمنصات الرقمية المختلفة.

رانيا يوسف

تفاصيل العمل الفني

أغنية "ليك" من كلمات سمير طارق وألحان محمد مصطفى وتوزيع تيام طارق ، وقد أكدت المخرجة بتول عرفة أن الكليب يعتمد على الاستعراضات بشكل كبير، وأن رانيا يوسف ستظهر بثلاث إطلالات مختلفة، مما سيمنح الجمهور تجربة بصرية مميزة.

كما أشارت بتول إلى أن الكليب تم تصويره بأسلوب استعراضي يعتمد على الأداء التمثيلي لرانيا يوسف، مؤكدة أن الفكرة جاءت من المنتج فهد الزاهد.

الظهور الأول لرانيا يوسف كمغنية

يشهد هذا العمل أول ظهور لرانيا يوسف في مجال الفيديو كليب الغنائي، وهو ما أثار فضول جمهورها حول تجربتها الجديدة. وأعربت المخرجة بتول عرفة عن أملها في أن ينال الكليب إعجاب الجمهور، خاصة مع الجهد الكبير الذي بُذل في التحضيرات والتصوير.

أعمال رانيا يوسف الدرامية

على الجانب الدرامي، تستمر رانيا يوسف في تحضير مسلسل "سيما ماجي"، الذي تشارك فيه بجانب النجوم حورية فرغلي وكمال أبو رية. يتناول المسلسل العديد من القضايا الاجتماعية المثيرة مثل السادية والعنف تحت مسمى الحب.

كما تشارك رانيا في مسلسل "السرداب" إلى جانب النجوم آية سماحة ومحمد رضوان، مما يظهر تنوع اختياراتها الفنية في الفترة الأخيرة.

بهذه الخطوات الفنية المتعددة، تستمر رانيا يوسف في مفاجأة جمهورها وتقديم نفسها بشكل جديد، سواء في الغناء أو التمثيل، مما يجعل الجميع في انتظار ما ستقدمه من جديد.

آخر أعمالها الفنية

شاركت رانيا يوسف في رمضان الماضي 2024 بمسلسل "بقينا اتنين"، المكون من 15 حلقة، ودارت احداثه حول مواقف اجتماعية تشويقية تجمع بين الكوميديا والدراما.

وشارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، صلاح عبدالله، مروة عبدالمنعم، وميمي جمال، ويعد هذا المسلسل آخر عمل فني للفنان الراحل طارق عبدالعزيز.

العمل من تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم عرض المسلسل حصريًا عبر قنوات "CBC" و"CBC دراما" ومنصة WATCH IT خلال النصف الثاني من شهر رمضان.

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