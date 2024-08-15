الكليب جاهز.. رانيا يوسف تستعد لطرح أول فيديو كليب استعراضي لها

أعلنت المخرجة بتول عرفة من انتهاء تجهيزات أول فيديو كليب استعراضي للفنانة رانيا يوسف والذي يحمل عنوان "ليك" ، وتستغل فيه الفنانة حركاتها الاستعراضية .

ويستعرض الموجز كافة تفاصيل الفيديو كليب.

فيديو كليب "ليك" من إخراج بتول عرفة ، وتوزيع تيام طارق ، وكلمات سمير طارق ، وألحان محمد مصطفي ، ومن المتوقع أن يحقق الفيديو نجاحات كبيرة فور طرحه.

رانيا يوسف

وسبق وتحدثت المخرجه بتول عرفة عن تفاصيل وكواليس تصوير الفيديو كليب في أحدي المداخلات الهاتفيه لأحد البرامج التلفزيونيه وقالت:إن كليب أغنية ليك، والتي تقدمها رانيا يوسف في أولى تجاربها في مجال الفيديو كليب تم تصويره في القاهرة، مشيرة إلى أن فكرة تقديم رانيا يوسف الأغنية هي فكرة المنتج فهد الزاهد، وأنها صورتها بشكل ، أحمد استعراضي مستعينة بالأداء التمثيلي لـ رانيا يوسف.

واستكملت المخرجة: أن الكليب فكرته بسيطة، واعتمدت على الاستعراضات بشكل كبير، مشيرة إلى أن رانيا يوسف تظهر بـ 3 إطلالات مختلفة، متمنية أن يلقى الكليب إعجاب الجمهور، خاصة وأنه بذل فيه مجهود كبير على مستوى التصوير والتحضيرات بالإضافة إلى أن رانيا يوسف تظهر بشكل مغاير عما ظهرت به من قبل.

آخر أعمال رانيا يوسف

شاركت رانيا يوسف في السباق الرمضاني 2024 بمسلسل جريمة منتصف الليل" وهو المسلسل الذي تصدر التريند في ذلك الوقت ، وشارك في العمل كلا من الفنان أحمد عبد العزيز ، ميار الغيطي ، صلاح عبدالله ، عفاف شعيب ،محمد سليمان ، الهام عبد البديع ، حسني شتا ، ملك قورة ، أحمد جمال سعيد ، محمد مهران ، محمد عز ،وليلي سلمان ، نوف العبد ، علي السبع ، والمسلسل من إخراج عصام شعبان ، وإنتاج a-a one shot للمنتج علاء الزير، في أولى تجاربه الإنتاجية بالدراما ، وتأليف محمد الغيطي.

دور رانيا يوسف في جريمة منتصف الليل

جسدت رانيا يوسف شخصية الراقصة «ريري» والدة الطالبة «ميسون» التي تجسدها ميار الغيطي، وترتدي رانيا يوسف خلال الأحداث عدد من بدل الرقص.

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