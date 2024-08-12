سلوى عثمان لـ الموجز: دوري في فيلم "روكي الغلابة" زوجة محمد رضوان

تعاقدت الفنانة سلوى عثمان مؤخرا علي فيلم "الجارداية " سابقا، والذي تم تغيره الي أسم "روكي الغلابة" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم ومحمد رضوان ، والمقرر عرضه في نهاية صيف 2024.



دور سلوى عثمان في فيلم روكي الغلابة

كشفت الفنانة سلوى عثمان لجريدة الموجز كواليس دورها في فيلم روكي الغلابة وقالت: أنا ضيفة في "روكي الغلابة " مع النجمه اللذيذة دنيا سميرة غانم ، وأقوم بدور زوجة الفنان محمد رضوان في العمل وهو المدرب الخاص لدنيا سمير غانم وتربطنا علاقة أسرية سعيدة في الفيلم.

سلوي عثمان

وعن ترشيحها للدور قالت: رشحني للدور شركة السبكي للمخرج أحمد السبكي ودنيا سمير غانم ، وانا سعيدة بمشاركتي معهم .



يشارك في فيلم روكي الغلابة الفنانة دنيا سمير غانم ، محمد ممدوح ، بيومي فؤاد ، محمد ثروت ، محمد رضوان ، وضيوف الشرف سلوى عثمان ، وأحمد سعد ، والعمل إخراج أحمد الجندي ، وإنتاج أحمد السبكي ، وتأليف كريم يوسف.

سلوي عثمان

آخر أعمال سلوى عثمان

شاركت الفنانة سلوى عثمان مؤخرا في السباق الرمضاني 2024 بمسلسل "حق عرب" مع الفنان أحمد العوضي ، ورياض الخولي ، ووفاء عامر، دينا فؤاد ، كارولين عزمي ، وليد فواز ، احمد صيام ، محمد احمد ماهر ، دنيا المصري ، أحمد عبدالله محمود ، وإخراج إسماعيل فاروق ، وتأليف محمود حمدان.

سلوي عثمان: لم أنجب اطفال والتماثيل هو أبني

آثار الفنانة القديرة سلوي عثمان جدلا واسعا بعد تصريحاتها الأخيرة حول عدم إنجابها حتي الآن ، أثناء وجودها ضيفة في برنامج "الستات" المذاع عبر قناة النهار.

وعلقت سلوي عثمان عن عدم إنجابها قائلة:‏ أن ‏فكرة وضع شرط عدم منعها من التمثيل في عقد الزواج جاءت -بالصدفة- من المأذون الذي ‏اقترح ‏عليها إضافة أي طلبات في عقد الزواج، معقبة: «فكرت وطلبت هذا الشرط.. قلت هذا أهم ‏شرط عندي، مكتوب من 15 سنة». ‏

وأضافت: زوجي بيحب شغلي جدًا، ‏ويفرح بأعمالي ، وبالرغم من ذلك أنا خفت في يوم يقلب ويقول لي اقعدي في البيت.

اقرأ أيضاً

ندمت على دوري في العطار والسبع بنات ونور الشريف ضربني بالقلم بجد.. أبرز تصريحات سلوى عثمان

سلوى عثمان تكشف عن دورها فى مسلسل «نصى التانى» مع على ربيع