مهرجان القاهرة السينمائى ينعى رحيل النجم الأيقونة آلان ديلون

نعت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي، النجم الفرنسى الكبير، وأحد أيقونات السينما العالمية، آلان ديلون الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد رحلة استمرت ستون عامًا، قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة والملهمة ، و لعب دور البطولة في أعظم الأفلام الأوروبية، خلال فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز المعلومات عنه.

معلومات عن آلان ديلون



قدم آلان ديلون عدد من الأفلام تجمع بين التميز الفني والنجاح التجاري،مع ألمع الأسماء فى صناعة السينما ،كما قدم أعمالا من إخراج أكبر الأسماء في صناعة الأفلام مثل انطونيونى ،و فيسكونتي،و وجودار ، وعاش على الشاشة أفضل قصص الحب مع الممثلات (ميراي دارك ، رومي شنايدر ، كلوديا كاردينال ، أورسولا أندريس ، مونيكا فيتي).



إتخذ آلان ديلون دائمًا خيارات قوية في أفلامه مثل "الساموراي "، "بورسالينو"، "التوليب الأسود" "زورو"، "نون الأرجواني".



جوائز آلان ديلون

كما حصل آلان ديلون على جائزة الدب الذهبي الفخرية في مهرجان برلين عام 1995، كما كرمه مهرجان القاهرة السينما الدولي في دورته الـ 23 التي أقيمت عام 1999، ومنحه مهرجان كان السينمائى السينمائي الدولي، جائزة السعفة الذهبية الفخرية عام 2019.



وقد ترشح النجم الفرنسي آلان ديلون لجائزة "جولدن جلوب" مرة واحدة عام 1964، وفاز بجائزة سيزار لأفضل ممثل عام 1985.

وفي سياق آخر، يواصل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دعم وتطوير صناعة السينما من خلال تنظيم مجموعة متخصصة من الورش على هامش فعاليات دورته الـ45، المقرر إقامتها من 13 إلى 22 نوفمبر 2024.

وتؤكد إدارة المهرجان على أن دورها لا يقتصر على عرض الأفلام فقط، بل يتعدى ذلك ليشمل دعم صناع الأفلام عبر تنظيم ورش عمل تهدف إلى تنمية مهاراتهم وتوسيع آفاقهم الإبداعية.

تشمل ورش هذا العام ثلاث موضوعات رئيسية:

استخدام الذكاء الصناعي في تصميم الصوت والمكساج: تُعقد بالتعاون مع "فولبرايت مصر"، ويقوم بتقديمها مهندس الصوت الأمريكي مونتي تايلور، الذي سيشارك خبراته حول أحدث التقنيات في هذا المجال.

عرض وتقديم مشاريع الأفلام للمنتجين والممولين: تُنظم بالتعاون مع مؤسسة فيلم اندبندنت الأمريكية، وتهدف إلى مساعدة صناع الأفلام في تقديم مشاريعهم بطرق احترافية لجذب الدعم والتمويل.

كيف تقنع المنتج بسيناريو فيلمك: يقدمها متخصصا تطوير السيناريو محمد حسين وحسام الخولي، وتركز على كيفية تقديم وعرض السيناريوهات بطريقة تجذب اهتمام المنتجين.

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