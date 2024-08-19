أحمد العوضي يتصدر التريند بعد كشفه تفاصيل جديدة عن مسلسله المنتظر

تصدر النجم أحمد العوضي، تريند جوجل، بعدما أكد أنه اتخذ خطوة تغيير اسم مسلسله المنتظر تماشياً مع حقوق الملكية الفكرية، المسلسل من المقرر عرضه في موسم رمضان 2025، وتم تغيير اسمه من"الملك" لـ "فهد البطل"، هذا الإعلان جاء خلال بث مباشر عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، حيث شارك مع جمهوره تفاصيل مثيرة عن العمل المرتقب، وفي السطور التالية يرصد الموجز التفاصيل.

سبب تغيير اسم مسلسل أحمد العوضي

أحمد العوضي أوضح في البث المباشر أن اسمه في المسلسل سيكون "فهد"، مشيراً إلى أن "البطل" هو اللقب الخاص بالشخصية الرئيسية، كما وعد جمهوره بأن يكون هذا العمل سيكون استثنائيًا ويفوق نجاح أعماله السابقة، متوقعًا أن يحقق نجاحًا ضخمًا في الموسم الرمضاني المقبل، مُضيفًا :"أوعدكم هيبقى مسلسل جامد جدًا ونجاح دباح بإذن الرحمن، وهيعدي حق عرب بكتير، وبإذن الله مسلسل الشارع الأول، ومسلسل لكل اخواتي وحبايبي، إحنا بنجتهد ونجاحي دايما بفضل ربنا ودعم اخواتي".

المسلسل الجديد ينتمي لنوعية الأعمال الصعيدية الشعبية، وهو نوع من الأعمال التي تميز العوضي فيها بفضل أدائه القوي، وكان قد أطلق مسابقة تفاعلية على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا جمهوره لتخمين اسم شخصيته في المسلسل، مقدمًا جوائز مالية للفائزين.



بدأت الأزمة عندما كشف المؤلف فتحي الجندي عن ملكيته لاسم "الملك" منذ عام 2010، وهو مشروع كان مقررًا أن يقوم ببطولته الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، لكنه لم يتم إنتاجه، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتب منشورًا قال فيه:"أولًا كل التقدير المؤلف الصديق محمود حمدان، والنجم أحمد العوضي وشركة سينرجي وتامر مرسي، لكن الملك كاسم للمسلسل ملكية فكرية لي من 2010، وكان هيعمل بطولته الحاضر الغائب الراحل الرائع محمود عبدالعزيز، لظروف ما لم يتم إنتاج العمل، ومنذ شهور قليلة تحدثت مع شركة إنتاج وجاري ترشيح بطل كبير، هذا للعلم، ولا أعلم ما العمل".



تعليق مؤلف مسلسل أحمد العوضي



وكان قد أعلن الفنان أحمد العوضي عن مشروع مسلسل جديد يحمل أيضًا عنوان الملك، والذي من تأليف محمود حمدان، وردًا على هذا الجدل، قام محمود حمدان بكتابة تعليق على منشور فتحي الجندي، أعلن خلاله عن قيامه بتغيير اسم المسلسل، مُعلقًا:"ولا يهمك يا أستاذي هغير اسم مسلسلي"، مما يظهر حسن نيته لتجنب أي تضارب.



السيناريست محمد صلاح العزب



وأيضًا، أكد السيناريست محمد صلاح العزب أنه لديه مشروع مسلسل آخر يحمل اسم "الملك"، وكان مقررًا تقديمه مع الفنان محمد إمام في عام 2021، لكنه تم تأجيله، والمشروع لا يزال قيد التنفيذ، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ويبدو أن هناك اتفاقًا ضمنيًا بين المؤلفين على احترام حقوق الملكية الفكرية وتجنب التشابه بين الأعمال الفنية، حيث أكد العزب تغييره لاسم شخصية في مسلسله السابق بناءً على طلب أحمد العوضي لتجنب أي تشابه، حيث كتب منشورًا قال فيه:"واضح إن النجم الجدع ابن البلد أحمد العوضي مخدش باله إن أنا والنجم محمد إمام عندنا مسلسل اسمه الملك كنا هنعمله في ۲۰۲۱ وقررنا وقتها نأجله عشان نعمل مسلسل النمر، والمشروع لسه موجود وقيد التنفيذ إن شاء الله، والمعالجة والاسم متسجلين من قبلها. أعتقد إن العوضي هيلاقي اسم أحسن لمسلسه اللي هيكسر الدنيا إن شاء الله في رمضان ۲۰۲۵ وبما إن الشيء بالشيء يذكر، عاوز أحكي موقف إن في سنة عرض مسلسل العوضي اللي كان عامل فيه شخصية اسمها الخديوي، أنا كنت عامل في مسلسلي مع إمام شخصية خصم البطل اسمه الخديوي، وإمام في اللطافة كده من غير دوشة قالي تعالى نغير اسم الخديوي ده عشان العوضي عامل شخصية اسمها الخديوي وهو حابب الاسم فتعالى نغيره عشان منرخمش عليه، وغيرناه فعلًا وقتها".

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